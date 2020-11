Indices : la hausse se poursuit – WTI : le pétrole consolide dans un range

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes conservent leur optimisme

Les Bourses européennes restent orientées à la hausse grâce à l’annonce d’un futur vaccin. Toutefois, Pablo Hernandez de Cos, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, a ainsi souligné qu'il faudrait du temps avant qu'un vaccin contre le COVID-19 ait un effet bénéfique sur l'économie.

Les avancées du développement de vaccins restent néanmoins un facteur dominant, comme le montrent les performances hebdomadaires : le Stoxx 600 a progressé de 5,13% en cinq séances, le CAC 40 de 8,45%. Et selon les données hebdomadaires de Bank of America, les fonds d'actions mondiaux ont enregistré 44,5 milliards de dollars d'entrées nette en une semaine, un montant record.

Ce matin, les marchés actions conservent leur optimisme. Ils réagissent favorablement ce matin à l'accord de libre-échange signé en Asie, qui exclut les Etats-Unis mais représentera près de 30% de l'économie mondiale. Les investisseurs ont aussi salué les rapports indiquant que le PIB japonais du troisième trimestre a rebondi après une chute record au deuxième trimestre

Wall Street portée par les résultats

Wall Street a fini en hausse vendredi, portée par les résultats de Cisco et Disney, après une semaine en dents de scie rythmée par les craintes ou les espoirs sur le front sanitaire.

Ces bons résultats ont permis aux opérateurs de marché de voir au-delà d'une résurgence des cas de contamination au coronavirus aux Etats-Unis et d'un hiver qui s'annonce sombre sur le plan sanitaire. La saison des publications de résultats approche de son terme et selon les données Refinitiv, 84,3% des sociétés du S&P 500 ont dépassé les attentes, limitant le repli des bénéfices à 7,8% sur un an, près de trois fois moins qu'attendu début octobre (-21,4%).

La situation est nettement moins satisfaisante sur le front sanitaire : plus de dix Etats américains ont enregistré un doublement du nombre de nouveaux cas d'infection par le coronavirus ces deux dernières semaines et plusieurs grandes villes, comme Chicago ou Detroit, ont annoncé jeudi des mesures de restriction des déplacements ou de l'activité pour tenter de freiner l'épidémie.

Un proche conseiller du président élu Joe Biden a toutefois indiqué vendredi qu'aucun confinement à l'échelle nationale n'était envisagé à ce stade par l'équipe de transition, évoquant plutôt des restrictions au niveau local.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 1,37% à 29 479,81 points. Le Nasdaq a pris 1,02% et le S&P-500a avancé de 1,36%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Le dollar est orienté à la baisse et l'euro en profite pour remonter à 1,1850$, mais en repli de 0,46% sur la semaine passée.

Pétrole

Le marché pétrolier a creusé ses pertes vendredi, les informations sur l'augmentation de la production libyenne et le regain d'inquiétude sur l'impact économique de la deuxième vague de la pandémie a favorisé les prises de bénéfice avant le week-end.

Le Brent abandonne 1,72% à 42,78 dollars le baril et le brut léger américain WTIcède 2,09% à 40,26 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR –WTI : un range de moyen terme

Le WTI temporise dans un range compris entre 43,50$ et 35$ depuis plusieurs semaines. Malgré les nouvelles encourageantes autour du vaccin, le pétrole devra s’affranchir de sa zone de résistance pour espérer poursuivre sa dynamique de fond haussière.

Pour l’instant, la stratégie de trading range entre les deux bornes semble profitable aux traders à court terme. Ainsi, seule la sortie de ce rectangle donnera le tempo pour la suite. Un franchissement de la borne haute laisse à penser que le marché devrait accélérer en direction des 45,60$ puis 50,50$.

