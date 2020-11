Dow Jones : le vaccin de Moderna propulse l’indice vers les 30 000 points

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU DOW JONES

Moderna dope les indices boursiers

Dow Jones : vers de nouveaux records historiques

L’appétit pour le risque se fait sentir grâce aux annonces de Moderna, indiquant que son vaccin contre le Covid avait atteint un taux d'efficacité de 94,5% lors de ses essais de phase 3.Les marchés mondiaux restent très réceptifs aux nouvelles concernant un vaccin. Leur déploiement à grande échelle permettrait de relâcher la pression sanitaire mais aussi économique sur les entreprises lourdement impactées.

La nouvelle renforce l'espoir de voir des campagnes devaccination à grande échelle lancées début 2021 favoriser lareprise de l'économie mondiale, une perspective déjà nourrie endébut de journée par de bons indicateurs économiques chinois. De plus, la promesse d’un vaccin réduit le niveau d’incertitude sur les marchés financiers et donne ainsi de la visibilité aux investisseurs.

Parmi les principaux bénéficiaires au sein du Dow Jones dece regain de confiance dans la reprise, la banque J.P. Morgan, le pétrolier Chevron et le constructeur aéronautique Boeing.

Graphiquement, l’indice s’oriente sur un nouveau plus haut historique en direction du seuil psychologique des 30 000 points. Toutefois, le Dow Jones laisse derrière lui plusieurs gaps non refermés, ainsi à court terme les prix pourraient être attirés par ces trous de cotation. Notamment par le gap d’éjection proche des 28 200 points lors de la sortie par le haut du canal de consolidation, un pull back sur ce niveau ne serait pas à exclure.

En revanche, la dynamique est fortement haussière, le franchissement de la borne haute du canal ouvre la voix à de nouvelle perspectives haussières à moyen terme et les acheteurs gardent la main. De ce fait, l’objectif théorique se situe autour des 31 200 points. Faut-il s’attendre à une fin d’année en beauté sur l’indice américain ? En tout cas, l’horizon semble s’éclaircir et les investisseurs estiment que le pire est derrière nous. Les marchés sont dans l’anticipation et se projette maintenant au printemps 2021, alors l’optimisme domine toujours.

GRAPHIQUE DU DOW JONES EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

