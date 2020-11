Indices : élections américaines – BTC/USD : le Bitcoin s’envole

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes terminent en hausse

Wall Street continue de grimper

Graphique du jour – Bitcoin : un rallye haussier

Les Bourses européennes ont de nouveau fini en hausse jeudi, l'appétit pour le risque restant alimenté par les résultats des élections américaines, qui préfigurent un Congrès divisé quel que soit le nom du prochain président, et donc une relative stabilité budgétaire, fiscale et réglementaire.

Ce dernier affiche désormais cinq séances consécutives de hausse ce qui ne lui était pas arrivé depuis un an, pour un gain total de 7,42%, et se dirige vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis avril.

Les investisseurs ont par ailleurs salué l'augmentation plus marquée qu'anticipé du programme d'achats d'actifs de la Banque d'Angleterre (BoE), complété par de nouvelles mesures gouvernementales de soutien à l'économie.

Dans la zone euro, les ventes au détail ont subi en septembre une baisse de 2,0%, deux fois plus prononcée qu'anticipé. En Allemagne, les commandes à l'industrie ont augmenté de 0,5% seulement en septembre alors que le consensus Reuters les donnait en hausse de 2%.

De ce fait, l’indice CAC 40 a gagné 1,24% à 4 983,99 points. Le Footsie a avancé de 0,33% et le DAX 30 a pris 1,98%.

Wall Street continue de grimper

Wall Street a fini jeudi en nette hausse, les investisseurs paraissant satisfaits des résultats des élections organisées mardi aux Etats-Unis, qui, s'ils demeurent incertains pour la présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden, devraient permettre aux républicains de conserver la majorité au Sénat.

Si l'issue de la présidentielle américaine dépend désormais d'une poignée d'Etats dans lesquels les écarts sont extrêmement minces et le dépouillement se prolonge en raison du nombre inhabituellement élevé de votes par correspondance, Joe Biden paraît tout de même se diriger vers la victoire malgré la bataille juridique tous azimuts engagée par Donald Trump.

Aux yeux des investisseurs, une majorité républicaine au Sénat permettrait néanmoins d'entraver en partie les projets du candidat démocrate en matière de fiscalité, susceptibles de peser sur les bénéfices des entreprises. Cela les incite à abandonner la prudence observée avant les élections et contribue à faire grimper les marchés d'actions américains depuis le début de la semaine.

Enfin, dans son communiqué, la Fed est disposée à utiliser l'ensemble des instruments dont elle dispose si nécessaire et à maintenir des taux quasi nuls tant que le marché du travail n'aura retrouvé son niveau maximal et que l'inflation ne sera pas en passe de dépasser pendant un certain temps son objectif de 2%.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 1,95% à 28 390,18 points. Le Nasdaq a pris 2,59% et le S&P-500a avancé de 1,95%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis deux semaines face à un panier de devises de référence (-0,75%), et même au plus bas depuis sept mois face au yen, les résultats des élections américaines étant jugés peu propices à un vaste plan de relance économique donc à une forte demande de financement en dollars.

Pétrole

Les cours du pétrole abandonnent une partie des gains importants (+4% environ) engrangés la veille.Le Brent abandonne 1,09% à 40,78 dollars le baril et le brut léger américain WTI 1,33% à 38,63 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Bitcoin : un rallye haussier

Le Bitcoin s’installe depuis plusieurs jours dans un flux haussier et impulsif. Alors que les cours évoluaient dans un canal, le BTC s’est même offert le luxe de sortir par le haut. Pour le moment, ce puissant rallye ne montre aucun signe de faiblesse, le marché pulvérise une à une les résistances clés.

Actuellement, les prix travaillent le niveau des 15 800$, en cas de repli, nous pourrions assister à un retour vers la borne haute pour effectuer un pull-back autour des 14 400$ pour ensuite repartir de l’avant. La rupture des 15 800$ permettrait de rejoindre le prochain pallier majeur à 17 250$.

Certes, les marchés ne montent pas à la verticale, toutefois il faut bien admettre que la cryptomonnaie a le vent en poupe et que les acheteurs gardent la main tant que nous ne constatons pas un signal de retournement de tendance.

