Indices: scrutin présidentiel indécis – Gold: le cours de l’or prépare une nouvelle vague de hausse

Les Bourses européennes profitent des élections US

Wall Street en hausse, les élections dopent le marché

Graphique du jour – Gold : un e résistance clé

Les Bourses européennes ont terminé en vive hausse mercredi, les investisseurs saluant des résultats électoraux américains qui, s'ils ne permettent pas encore de connaître le nom du prochain président des Etats-Unis, sont jugés favorables aux actions.

Les résultats encore incomplets aux Etats-Unis montrent pour l'instant que le duel entre Donald Trump et Joe Biden est très serré, au point qu'il faudra peut-être attendre plusieurs jours pour se risquer à avancer le nom du vainqueur, dont la victoire pourrait être contestée.

Mais ils écartent presque certainement le scénario d'une "vague bleue", une large victoire du camp démocrate à la Maison blanche comme au Congrès, perçue par Wall Street comme le risque numéro un pour les actions.

De ce fait, l’indice CAC 40 a gagné 2,44% à 4 922,85 points. Le Footsie a avancé de 1,53% et le DAX 30 a pris 1,95%.

Wall Street a terminé en hausse de 1,34% mercredi, les investisseurs saluant des résultats électoraux américains qui, s'ils ne permettent pas encore de connaître le nom du prochain président des Etats-Unis, sont jugés favorables aux actions.

Les signaux positifs se sont accumulés mercredi après-midi pour le candidat démocrate Joe Biden, qui a remporté les Etats-clés du Wisconsin et du Michigan, mais sa victoire n'était pas encore garantie. Donald Trump a de son côté lancé une guérilla judiciaire pour exiger un recomptage des suffrages dans le Wisconsin et la suspension du dépouillement en Pennsylvanie.

Dans le même temps, les républicains semblaient en bonne position pour conserver leur majorité au Sénat, tandis que les démocrates étaient en passe de garder leur avance à la Chambre des représentants.

L'absence d'une "vague bleue" pour les démocrates signifie notamment qu'il sera beaucoup plus difficile à M. Biden, en cas de victoire finale, de faire voter ses hausses d'impôt sur les grandes entreprises et les grandes fortunes américaines ainsi que sur les gains en Bourse.

Par ailleurs, si le Sénat reste aux mains des républicains, la possibilité d'un nouveau grand plan d'aides à l'économie se réduit, faisant baisser le risque d'inflation et donc les taux d'intérêt.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 1,34% à 27 847,66 points. Le Nasdaq a pris 3,85% et le S&P-500a avancé de 2,21%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Le dollar connaît une séance agitée, au gré des nouvelles sur le dépouillement du scrutin présidentiel américain. Il cède ainsi du terrain face à un panier de référence après avoir gagné jusqu'à 0,8% en profitant de l'absence de vague bleue, à laquelle certains cambistes s'étaient préparés en misant contre le billet vert.

Pétrole

Le marché pétrolier profite à plein du regain d'espoir d'une victoire du camp Trump, nettement plus favorable au secteur, un effet auquel s'ajoute l'annonce de la plus forte baisse hebdomadaire des réserves de brut aux Etats-Unis depuis janvier (-8,0 millions de barils

Le Brent gagne 3,05% à 40,92 dollars le baril et le brut léger américain WTI 2,84% à 38,73 dollars.

Graphiquement, le métal jaune se stabilise depuis plusieurs jours, certes la dynamique de fond reste haussière, toutefois les prix restent maintenus en échec sous une résistance majeure.

Tout d’abord, le marché a tenté à plusieurs reprises de franchir le niveau des 1 925$ couplé à la moyenne mobile 50 périodes, mais le flux vendeur ne se démonte pas. Néanmoins, sur la séance du jour, l'once d'or reprend du poil de la bête et tente à nouveau un passage en force en franchissant ce fameux pallier.

Une clôture au-dessus des1 930$ serait de bon augure et cela conduirait à une nouvelle jambe de hausse en direction des 1 980$ puis vers de nouveaux plus hauts historiques. Les métaux précieux vont continuer de profiter de l’environnement économique incertain et des nouvelles annonces des banquiers centraux. De ce fait, la tendance n’est pas prête de s’inverser et les acheteurs gardent la main à moyen terme.

