Indices : élection présidentielle américaine – Brent : le pétrole reprend des couleurs

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS:

Les Bourses européennes terminent en hausse

Wall Street rebondit avant les élections

Graphique du jour – Brent : un avalement haussier

Les Bourses européennes terminent en hausse

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi à la faveur de bons indicateurs économiques dans l'industrie, reléguant temporairement au second plan les incertitudes sur la pandémie et l'élection présidentielle américaine.

La séance avait bien commencé avec la publication d'un indice d'activité du secteur industriel chinois à un plus haut depuis janvier 2011 sous l'effet d'une accélération de la demande intérieure et la tendance positive s'est accentuée grâce à l'annonce d'une hausse plus nette que prévu de l'indice manufacturier de la zone euro à 54,8 en octobre, un pic depuis juillet 2018.

Ces bonnes nouvelles macroéconomiques ont pris le pas sur les incertitudes concernant l'élection aux Etats-Unis. Si les sondages au niveau national donnent le démocrate Joe Biden devant Donald Trump, la course est beaucoup plus indécise dans les Etats clés et le locataire de la Maison blanche pourrait bien contester les résultats en cas de défaite.

De ce fait, l’indice CAC 40 a gagné 2,11% à 4 691,14 points. Le Footsie a avancé de 1,43% et le DAX 30 a pris 2,01%.

Wall Street rebondit avant les élections

Après avoir enregistré la semaine dernière leur plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, les trois grands indices de la Bourse de New York ont fini en hausse lundi, veille de l'élection présidentielle américaine, mais les investisseurs se préparent à d'importantes fluctuations à l'issue du scrutin.

Les acteurs du marché prévoient une volatilité à court terme et des changements majeurs en matière de fiscalité, de dépenses publiques, de commerce et de réglementations.

Les fluctuations à plus long terme dépendront du nom du vainqueur de l'élection qui oppose le sortant républicain Donald Trump à son rival démocrate. Joe Biden est en tête des enquêtes d'opinion nationales, mais la course reste serrée dans les États considérés comme décisifs.

Les analystes estiment que le résultat le plus susceptible d'ébranler les marchés boursiers à court terme serait l'absence d'un vainqueur au soir de l'élection.

Parmi les indices sectoriels du S&P, l'énergie, les matières premières et l'industrie ont enregistré les plus fortes progressions grâce aux achats des investisseurs pariant sur une victoire de Joe Biden, qui a promis un vaste plan de relance et la promotion des énergies renouvelables.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 1,60% à 26 92505 points. Le Nasdaq a pris 0,42% et le S&P-500a avancé de 1,23%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Malgré les indicateurs économiques supérieurs aux prévisions du jour, le dollar reste en légère hausse face à un panier de devises internationales, signe de la prudence des cambistes avec les inquiétudes liées à la politique aux Etats-Unis, à la pandémie, à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale jeudi et du rapport sur l'emploi vendredi.

Pétrole

Les cours du brut remontent après avoir lourdement chuté en séance, plombés par les craintes pour la demande avec la multiplication des mesures restrictives en Europe.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR –Brent : un avalement haussier

Alors que nous assistions à une sortie par le bas du range de consolidation, le Brent remonte après avoir lourdement chuté durant la séance de la veille, plombés par les craintes pour la demande avec la multiplication des mesures restrictives en Europe.

Toutefois, les investisseurs estiment que le pire n’est pas certain, ainsi les prix ont clôturé avec un chandelier de retournement hier, un avalement haussier. Techniquement, ce pattern indique qu’un point bas a été fait à court terme. Le pétrole pourrait reprendre de la hauteur dans les prochains jours pour venir chercher les 41,50$ puis revenir vers les 44,00$.

En revanche, le choc de la demande reste pénalisant pour le secteur pétrolier, la hausse des cours est donc limitée. Cela ouvre donc la voie à une nouvelle stabilisation du marché tant que la résurgence de la pandémie ne sera pas totalement maitrisée.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR VOUS AIDER À EXPLOITER LES MARCHÉS

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE