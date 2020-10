Indices : nouveau confinement – CAC 40 : l’indice teste un support clé

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes dévissent avec le nouveau confinement

Wall Street minée par la pandémie

Graphique du jour – CAC 40 : un e zone de polarité

Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse mercredi, la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus faisant craindre un durcissement des mesures restrictives qui pourrait nuire à la reprise déjà fragile de l'économie.

En Allemagne, l'Etat fédéral et les Länder se sont mis d'accord sur l'instauration d'un reconfinement de quatre semaines à partir du 2 novembre qui passera notamment par la fermeture des bars et des restaurants. Le président Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir le retour du confinement sur tout le territoire pendant un mois au minimum.

L'élection présidentielle américaine du 3 novembre vient renforcer le climat d'incertitude. L'indice du CBOE qui mesure la volatilité implicite du S&P-500 atteint un plus haut depuis début septembre.

De ce fait, l’indice CAC 40 a perdu 3,37% à 4 571,12 points. Le Footsie a perdu 2,55% et le DAX 30 a cédé 4,17%.

Wall Street minée par la pandémie

Wall Street a clôturé en net repli mercredi, le Dow Jones finissant à son plus bas niveau depuis fin juillet en raison de la nouvelle flambée de la pandémie de coronavirus dans le monde et des incertitudes sur les résultats de l'élection américaine du 3 novembre prochain.

Outre la pandémie, l'incapacité de Washington à conclure un accord sur un plan de relance économique a entraîné la chute de plus de 3% de tous les grands indices.

L'élection présidentielle américaine du 3 novembre vient renforcer le climat d'incertitude. L'indice du CBOE qui mesure la volatilité implicite du S&P-500 atteint un plus haut depuis début septembre. Si l'ancien vice-président Joe Biden a toujours une longueur d'avance sur Donald Trump, l'écart se réduit dans certains Etats jugés décisifs.

Par conséquent, le Dow Jones, a cédé 3,43% à 26 519,95 points. Le Nasdaq a perdu 3,73% et le S&P-500a lâché 3,53%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Le yen se renforce face au dollar pour se rapprocher d'un plus haut de six mois atteint le mois dernier.

L'euro recule à 1,1748 dollar et a atteint en séance un plus bas de dix jours à 1,1716, pénalisé par des anticipations de reconfinement de la France et de l'Allemagne.

Le dollar joue pour sa part pleinement son rôle de valeur refuge avec une progression de 0,53% face à un panier de devises de référence.

Pétrole

Le marché pétrolier évolue en nette baisse, à un plus bas depuis début octobre, alors que la flambée des stocks de brut aux Etats-Unis et celle des contaminations au coronavirus alimentent les craintes d'une offre excédentaire et d'une demande de carburant plus faible.

Le Brent chute de 5,29% à 39,02 dollars le baril et le brut léger américain de 5,91% à 37,23 dollars.

Le CAC 40 s’effondre depuis plusieurs jours et les niveaux de support cèdent sous la pression vendeuse. Pour le moment, le flux reste baissier et l’indice ne parvient pas à déclencher un rebond technique. Néanmoins, nous remarquons que les prix travaillent un pallier majeur situé vers 4 600 – 4 550 points. En effet, cette zone de prix est le dernier rempart pour éviter une dégringolade plus profonde.

En cas de rebond, le CAC 40 pourrait reprendre des couleurs pour venir combler son gap laissé ouvert vers 4 700 points. En revanche, une incursion sous les 4 550 points ouvrirait la voie à une nouvelle chute pour venir fermer le gap à 4 350 points.

Les annonces de la BCE attendues à partir de 14h30 aujourd’hui devrait donner plus de visibilité pour les jours à venir.

