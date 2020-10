Indices : doutes sur un vaccin – NZD/CAD : Le dollar néo-zélandais en proie à une correction

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, ébranlées par le revers de l'américain Johnson & Johnson dans le développement d'un vaccin contre le COVID-19 et un flot d'autres incertitudes.

Le laboratoire Johnson & Johnson a annoncé une "pause" des essais cliniques de son candidat vaccin contre le COVID-19 à cause d'une maladie non expliquée contractée par l'un des participants.

La mise au point d'un vaccin est considérée comme essentielle au rebond de l'économie mondiale alors que le nombre de nouveaux cas d'infection continue d'augmenter, contraignant plusieurs pays à réintroduire des mesures pour limiter la propagation du virus.

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne, unique indicateur européen du jour, a en revanche déçu en ressortant bien en-dessous des attentes en octobre, à 56,1 contre 77,4 le mois précédent et 73 pour le consensus.

Le Fonds monétaire international a certes présenté de nouvelles prévisions économiques un peu moins sombres qu'auparavant pour cette année mais cela n'a eu aucun effet positif sur la tendance.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,64% à 4 947,61 points. Le Footsie a perdu 0,51% et le DAX 30 a reculé de 0,91%.

Wall Street termine en baisse

Après quatre jours consécutifs de hausse, la Bourse de New York a fini en baisse mardi après l'annonce par deux laboratoires pharmaceutiques de pauses dans leurs recherches sur des traitements ou vaccins contre le coronavirus.

Autre mauvaise nouvelle pour les marchés, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a rejeté la dernière proposition de Donald Trump sur un plan de relance jugé insuffisant, signe qu'un accord bipartite reste peu probable avant les élections du 3 novembre aux Etats-Unis.

Par ailleurs, les tensions entre Pékin et Washington autour de Taiwan, l'absence de progrès concernant le Brexit et le conflit commercial entre les Etats-Unis et l'Europe ont aussi alimenté la prudence.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,55% à 28 679,81 points. Le Nasdaq a cédé 0,63% et le S&P-500a reculé de 0,63%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

La frilosité des investisseurs les pousse vers le dollar, considéré comme une valeur refuge. L'indice mesurant ses variations face à d'autres devises internationales gagne 0,5%.

La livre sterling recule avec le regain d'inquiétude lié au Brexit et après les chiffres mensuels de l'emploi au Royaume-Uni, qui montrent une hausse du taux de chômage à 4,5%, plus haut que prévu.

Pétrole

Les solides données sur la Chine font monter les cours du pétrole en dépit des inquiétudes plus générales concernant la demande et la reprise de la production en Norvège, dans le golfe du Mexique et en Libye.

Le Brent gagne 1,53% à plus de 42 dollars le baril et le brut léger américain WTI s'octroie 1,9% à 40,18 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – NZD/CAD : une figure ETE

Sur ce graphique en donnés 4 heures, le NZD/CAD a validé une figure de retournement, une ETE. Pour le moment, les prix n’accélèrent pas à la baisse mais consolide dans un triangle ascendant. Ainsi, une sortie par le bas viendrait renforcer ce scénario baissier.

Une incursion sous la borne basse ouvrirait la voie à une dégringolade vers le niveau de support situé à 0.8615 puis vers l’objectif théorique de l’ETE à 0.8550. Toutefois, ce scénario sera invalidé avec un retour des prix au-dessus de 0.88000.

