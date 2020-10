BTC/USD : le Bitcoin accélère en direction des 12 000$

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DU BITCOIN

Les entreprises éprouvent de l’intérêt dans la cryptomonnaie

Bitcoin : vers de nouveaux plus hauts annuels

Les entreprises éprouvent de l’intérêt dans la cryptomonnaie

Depuis quelques jours, le Bitcoin enregistre de bonnes nouvelles sur plusieurs fronts. Ces « newsflows » positifs lui permettent ainsi de reprendre de la hauteur pour reconquérir les 12 000$. Tout d’abord, la société du PDG de Twitter, Square vient d’acquérir 4 709 Bitcoins pour une valeur d’environ 50 millions de dollars. Jack Dorsey, le Fondateur a indiqué que la cryptomonnaie était un instrument d’émancipation économique visant à se protéger de l’inflation du dollar.

L’arrivée d’importants investisseurs suscite l’optimisme des détenteurs de Bitcoin. En effet, cela devrait soutenir la tendance et inviter d’autres entreprises à opter pour cette stratégie. D’ailleurs, d’autres sociétés cotées en bourse disposent aujourd’hui de Bitcoins dans leurs actifs, dont les plus importantes sont représentées par Grayscale, MicroStrategy et Galaxy Digital.

De plus, nous assistons à une certaine défiance vis-à-vis du dollar en tant que monnaie unique. Les monnaies Fiat manipulées par les banquiers centraux à cause des injections massives de liquidités ravivent de nombreuses craintes. De ce fait, les acteurs du marché commencent à se tourner vers des actifs qui ne subissent pas l’inflation.

Maintenant, intéressons-nous comme à l’accoutumée, à la partie technique.

Bitcoin– Ripple– Ethereum : découvrez les facteurs influençant le cours des cryptos en téléchargeant gratuitement notre guide pédagogique

Bitcoin : vers de nouveaux plus hauts annuels

Graphiquement, force est de constater que le Bitcoin a validé une figure de retournement, un double creux à court terme. Après plusieurs semaines d’hésitation entre les niveaux situés à 11 000$ et 10 170$, les cours ont finalement déclenché une nouvelle impulsion haussière. Le franchissement des 11 000$ ouvre la voie à une accélération en direction des 12 000$.

A moyen terme, les prix évoluent dans un canal, la rupture des 12 000$ pourrait donc conduire le marché vers la borne haute autour des 13 500$. Le BTC s’inscrit dans une dynamique haussière bien en place depuis son creux du mois de mars, ainsi tant que les acheteurs gardent la main, la hausse devrait se poursuivre. Seule, une incursion sous la zone de support à 10 170$ risquerait de mettre à mal ce scénario. Néanmoins, la force acheteuse actuelle est suffisamment puissante pour ne pas s’essouffler et tenter d’inscrire un nouveau plus haut annuel.

GRAPHIQUE DU BITCOIN EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

Guide pratique pour le « day-trading » sur Bitcoin et autres cryptomonnaies

Formation Trading : Les 5 erreurs du trader Bitcoin