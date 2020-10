Indices : état de santé de Donald Trump – USD/CAD : le dollar recule face au dollar canadien

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes vont de l’avant

Wall Street rassurée par la santé de Trump

Graphique du jour – USD/CAD : une sortie de canal

Les Bourses européennes vont de l’avant

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi et Wall Street prenait plus de 1% en matinée, des nouvelles rassurantes sur la santé de Donald Trump et l'espoir d'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine ayant incité les investisseurs à revenir sur les actifs à risque, faisant reculer le dollar et remonter les rendements obligataires.

Ces deux facteurs d'ordre politique l'ont largement emporté sur les craintes liées au durcissement des mesures de prévention de l'épidémie dans plusieurs pays comme sur les indicateurs économiques du jour, une situation qui pourrait perdurer plusieurs semaines selon certains observateurs.

En Europe, les résultats définitifs des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats ont confirmé le tassement de la reprise, le PMI composite de la zone euro retombant à 50,4, un niveau qui ne traduit qu'une faible croissance de l’activité ; aux Etats-Unis, l'ISM des services, à 57,8 en septembre, a en revanche retrouvé son niveau d'avant la crise du coronavirus.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,97% à 4 871,87 points. Le Footsie a pris 0,69% et le DAX 30 a avancé de 1,1%.

Wall Street rassurée par la santé de Trump

Wall Street a fini lundi en hausse de 1,68%, quelques minutes après que Donald Trump, atteint du COVID-19, ait annoncé sa prochaine sortie de l'hôpital où il a été admis trois jours plus tôt.

Les marchés saluent à la fois la perspective d'une sortie prochaine de Donald Trump de l'hôpital militaire dans lequel il est soigné depuis vendredi après un test de détection du coronavirus positif et celle de progrès supplémentaires dans les négociations en cours à Washington en vue de l'adoption par le Congrès de nouvelles mesures de soutien à l'économie.

Les doutes quant à l'ampleur du nouveau plan de relance de l'économie en discussion au Congrès et le ralentissement de la reprise économique ont récemment pesé sur le S&P 500, qui a connu en septembre son mois le plus rude depuis le plongeon du début de l'épidémie.

Par conséquent, le Dow Jones, a avancé de 1,68% à 28 148,64 points. Le Nasdaq a pris 2,32% et le S&P-500a gagné 1,80%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

L'amélioration du sentiment de marché a privé le dollar de son attrait de valeur refuge, ce qui se traduit par une baisse marquée (-0,43%) du billet vert face à un panier de devises de référence.

L'euro en profite pour remonter tout près de 1,18 dollar alors qu'il était tombé sous 1,17 vendredi.

Pétrole

En hausse dès l'ouverture, le marché pétrolier a amplifié sa progression au fil des heures pour gagner plus de 5% au moment de la clôture en Europe, profitant à la fois des nouvelles en provenance de Washington et du durcissement d'un conflit social dans le secteur norvégien des hydrocarbures, qui va réduire temporairement l'offre mondiale.

Le Brent gagne 6,09% à 41,66 dollars le baril et le brut léger américain WTI 6,83% à 39,58 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – USD/CAD : une sortie de canal

Depuis début septembre le dollar US reprenait de la hauteur à l’intérieur d’un canal haussier. Une dynamique haussière semblait prendre forme, toutefois les prix ont finalement cassé leur canal par le bas.

Cette rupture ouvre la voie à une reprise de la tendance baissière de fond. En cas d’incursion sous la moyenne mobile 50 périodes, le marché devrait accélérer pour venir rejoindre le support à 1,3140 puis les plus bas annuels à 1,3030. Pour le moment, le billet vert bat de l’aile et les vendeurs continue de mettre la devise sous pression à moyen terme.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE