Indices : retour à la prudence – EUR/CAD : l’euro proche d’une oblique de long terme

Les Bourses européennes repartent à la baisse

Wall Street clôture sur une légère baisse

Graphique du jour – EUR/CAD : une oblique baissière

Les Bourses européennes ont terminé en repli mardi et les indices de référence à Wall Street sont orientés à la baisse, les investisseurs se sont montrés prudents avant le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden dans la course à la Maison blanche.

Sur le plan sanitaire, le bilan mondial a franchi un nouveau cap symbolique avec plus d'un million de décès liés à l'épidémie de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, montre un décompte de Reuters sur la base de données officielles.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,23% à 4 832,07 points. Le Footsie a reculé de 0,45% et le DAX 30 a cédé 0,35%.

Wall Street clôture sur une légère baisse

Wall Street a clôturé prudemment en baisse mardi, en attendant l'issue du premier débat présidentiel mais aussi un accord entre démocrates et républicains sur un nouveau plan d'aide économique, qui tarde à se concrétiser.

Pour les analystes de Goldman Sachs, une victoire de Joe Biden, avec les deux chambres du Congrès dominées par le Parti démocrate, aurait un effet légèrement positif sur les bénéfices des sociétés du S&P-500 jusqu'en 2024.

Mais, signe de l'incertitude dans l'incertitude, la banque d'investissement relève que ces prévisions contrastent fortement avec les attentes de la plupart des acteurs du marché qui estiment qu'une vague démocrate aura des répercussions majeures sur les bénéfices.

Autre indicateur publié hier mais qui n'a pas eu d'impact sur la tendance, la confiance du consommateur américain s'est améliorée nettement plus qu'attendu en remontant à 101,8 pour septembre, selon l'enquête mensuelle du Conference Board, contre 86,3 en août et 89,5 pour le consensus Reuters.

Les investisseurs continuaient également d'espérer de nouvelles mesures de relance budgétaire de la part de Washington après que les démocrates de la Chambre des représentants ont dévoilé un programme d'aide économique de 2.200 milliards de dollars, 1.000 milliards de moins que la précédente proposition.

Par conséquent, le Dow Jones, a reculé de 0,48% à 27 452,66 points. Le Nasdaq a perdu 0,29% et le S&P-500a cédé 0,48%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Du côté des changes, le dollar recule face à un panier de référence et l'euro monte à plus de 1,17 dollar.

La livre sterling a réduit ses gains contre le billet vert après que le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey a averti que la reprise économique britannique pourrait ralentir.

Pétrole

L'augmentation des cas de contaminations par le coronavirus pèse sur le marché pétrolier où le Brent perd 4,15% à 40,67 dollars le baril et le brut léger américain WTI cède 4,73% sous 39 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/CAD : une oblique baissière

Depuis plusieurs semaines, la paire est confrontée à une oblique de long terme. L’euro reste bien orienté à la hausse mais les prix sont maintenus en échec sur cette résistance.

Pour le moment, le marché ne flanche pas et le support des 1,5645 ne cède pas à la pression vendeuse. Tant que les prix ne repassent pas sous ce niveau alors les acheteurs gardent la main. De plus, le scénario d’une nouvelle jambe de hausse est désormais envisageable. Le flux est haussier, ainsi le franchissement de cette oblique devrait ouvrir la voie à une accélération en direction des 1,6105.

