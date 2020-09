Indices : les valeurs cycliques rebondissent – USD/CAD : le dollar reprend de la hauteur

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Rebond pour les Bourses européennes

Wall Street termine en hausse

Graphique du jour – USD/CAD : un e zone de polarité

Rebond pour les Bourses européennes

Les Bourses européennes ont fini en hausse profitant de la tendance positive à Wall Street et d'un bon indicateur chinois pour effacer une partie des lourdes pertes de la semaine dernière.

Le rebond est tiré par des achats à bon compte sur les valeurs cycliques, notamment les bancaires qui avaient souffert du regain d'inquiétude sur la reprise économique, et par l'annonce d'un quatrième mois consécutif de croissance des profits des sociétés industrielles chinoises.

Le rebond des marchés européens a profité à tous les secteurs, mais la hausse a été plus marquée pour l'indice Stoxx des banques qui a pris 5,63% après être tombé vendredi à un plus bas record. Le compartiment automobile a gagné 3,71% et celui des transports et loisirs 2,59%

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 2,40% à 4 843,27 points. Le Footsie a avancé de 1,75% et le DAX 30 a gagné de 3,22%.

Wall Street termine en hausse

Wall Street a clôturé en nette hausse lundi, démarrant d'un bon pied une semaine chargée en nouvelles économiques et politiques, et cherchant à récupérer les gains perdus au cours des précédentes semaines.

La journée de mardi sera marquée par le premier débat entre Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden pour le scrutin du 3 novembre. Les marchés en sauront aussi plus sur le moral des consommateurs américains pour septembre et également sur leurs dépenses le mois d'avant, dont les chiffres seront publiés jeudi.

Côtés indicateurs, le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis sera publié vendredi.

Les marchés en sauront aussi plus sur le moral des consommateurs américains pour septembre et également sur leurs dépenses le mois d'avant, dont les chiffres seront publiés jeudi. Les analystes misent sur une amélioration de l'indice de confiance du Conference Board ce mois-ci.

Pour août, la croissance des dépenses des consommateurs risque d'avoir ralenti, affirment les analystes, alors qu'ils voient leurs revenus en recul sévère.

Les investisseurs gardent aussi les yeux rivés sur l'espoir d'un accord entre démocrates et républicains au Congrès pour une nouvelle aide budgétaire face aux dégâts sur l'économie provoqués par la pandémie de Covid-19.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 1,51% à 27 584,06 points. Le Nasdaq a gagné 1,87% et le S&P-500a avancé de 1,61%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

Forex

Du côté des devises, le billet vert recule de 0,35% face à un panier de référence et l'euro (+0,22%) s'échange autour de 1,1656 dollar en attendant l'intervention de Christine Lagarde.

La livre sterling a pris jusqu'à 1,4% en séance face au dollar, soutenue par l'espoir que Londres et Bruxelles parviennent à un accord sur leur future relation commerciale d'ici à la mi-octobre.

Pétrole

Le marché pétrolier repart légèrement à la hausse mais les craintes sur l'évolution de la pandémie et par conséquent de la demande de brut pèsent sur les cours.

Le baril de Brent monte à 42,29 dollars (+0,88%) et celui de brut léger américain WTI gagne 0,55% à 40,5 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – USD/CAD : une zone de polarité

Le dollar US reprend des couleurs après une longue dynamique baissière. La correction des cours du pétrole brut et les inquiétudes autour de la crise sanitaire ont renforcé le billet vert. En franchissant sa zone de polarité à 1,3330 la paire entame désormais une tendance haussière.

A court terme, nous pouvons cadrer cette dynamique à l’intérieur d’un canal, ainsi tant que les prix évoluent dedans, les acheteurs gardent la main. Techniquement, le prochain objectif se situe vers 1,3515. Ce niveau correspond aussi à la moyenne mobile 200 périodes. De ce fait, une nouvelle jambe de hausse pourrait se concrétiser dans les jours à venir.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE