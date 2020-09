Indices : craintes sur l’économie – EUR/NZD : l’euro confirme son redémarrage haussier

Fed (Powell) Les expulsions et les défauts de remboursement vont progresser dans un futur relativement proche (not doo distant future) s'il n'y a pas de nouvelles mesures d'assistance aux familles

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇬🇧GBP : 0,02 % 🇯🇵JPY : -0,07 % 🇨🇦CAD : -0,07 % 🇨🇭CHF : -0,32 % 🇳🇿NZD : -0,38 % 🇦🇺AUD : -0,67 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/NyuEPnlZLd

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui S&P 500 : -0,34 % Dow Jones : -0,40 % Dax 30 : -0,85 % CAC 40 : -1,31 % FTSE 100 : -1,70 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/A4RvlvgQhQ

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Pétrole WTI : 0,32 % Or : -0,19 % Argent : -1,42 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/SPdhos21rr