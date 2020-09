Indices : un climat d’incertitudes – CAC 40 : un signal de retournement baissier

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes chutent lourdement

Wall Street évolue dans un climat d’incertitudes

Graphique du jour – CAC 40 : un triangle symétrique

Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse lundi, les craintes d'un retour au confinement au moins partiel dans plusieurs pays ayant déclenché un mouvement de repli sur les valeurs refuges, comme le dollar ou les emprunts d'Etat.

L'accélération de la hausse des cas d'infection par le coronavirus dans plusieurs pays et le retour en confinement, qu'il soit général en Israël ou partiel à Madrid, font craindre un nouveau coup d'arrêt à l'activité économique, l'une des pires menaces du moment aux yeux de nombreux observateurs et investisseurs.

Sur les marchés américains, le sentiment défavorable à la prise de risque se nourrit aussi des doutes sur la capacité du Congrès à voter de nouvelles mesures de relance, le bras de fer en vue sur la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême risquant de durcir les positions des démocrates comme des républicains.

Illustration de la nervosité des investisseurs, l'indice VIX de volatilité du CBOE (+14,56%) est au plus haut depuis deux semaines.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 3,74% à 4 792,18 points. Le Footsie a cédé 3,89% et le DAX 30 a reculé de 4,37%.

Wall Street évolue dans un climat d’incertitudes

Wall Street a fini en net recul lundi, souffrant comme les marchés européens des inquiétudes relatives à la crise sanitaire et des craintes d'un possible retour à des mesures de confinement.

L'incertitude politique à six semaines de l'élection présidentielle, et après le décès vendredi de Ruth Bader Ginsburg, l'une des neuf membres de la Cour suprême, ajoutent à la tendance baissière sur les marchés américains. Pour de nombreux observateurs en effet, le bras de fer prévisible entre républicains et démocrates sur la nomination d'un nouveau juge complique la recherche d'un compromis sur de nouvelles mesures de relance.

Sur le front médical, les investisseurs ont manifesté leurs "craintes face à un nouveau confinement dans certains pays d'Europe et face au fait que nous avons 200.000 morts dus au coronavirus aux Etats-Unis.

Plusieurs grands noms du secteur bancaire ont souffert après des révélations d'une enquête internationale affirmant que des montants astronomiques d'argent sale avaient transité durant des années par ces institutions : JPMorgan a chuté de 3,09%, Wells Fargo de 4,34% et Citigroup a lâché 2,07%.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 1,84% à 27 147,72 points. Le Nasdaq a pris 0,40% et le S&P-500a cédé 1,16%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

FOREX

La baisse marquée des actions a favorisé le repli sur les monnaies jugées les plus sûres, le yen mais surtout le dollar, en hausse de 0,9% face à un panier de référence au moment de la clôture européenne.

L'euro a ainsi touché son plus bas niveau depuis le 12 août face au billet vert à 1,1732, plus de 2,2% en dessous de son pic du début du mois à 1,2011.

Pétrole

La baisse s'accentue sur le marché pétrolier, la perspective d'un retour du brut libyen s'ajoutant aux craintes pour la demande liée à la pandémie.Le prix du baril n'a trouvé qu'un maigre soutien dans l'annonce de l'arrivée prochaine d'une nouvelle tempête tropicale, Beta, dans le golfe du Mexique.

Le Brent abandonne ainsi 3,96% à 41,05 dollars le baril et le brut léger américain WTI 3,82% à 38,78 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – CAC 40 : un triangle symétrique

Alors que l’indice Parisien ne donnait plus aucun signe de vie depuis plusieurs semaines suite à une phase d’indécision et de latéralisation des prix. La séance d’hier est marquée par un signal technique ouvrant la voie à une correction plus profonde.

Tout d’abord, le CAC 40 évoluait dans un triangle symétrique, ainsi la sortie par le bas de cette figure devrait conduire à un retour sur les niveaux de support. De plus, on constate que cette rupture s’accompagne avec de forts volumes, ce qui renforce ce scénario baissier.

Pour l’heure, nous assistons à un rebond technique, mais tant que les cours ne repassent pas au-dessus des 4 860 points alors les vendeurs gardent la main. Ils pourraient profiter de la situation pour enfoncer le clou en direction des 4 700 points puis vers la zone de polarité à 4 550 points.

