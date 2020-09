Indices : recrudescence de l’épidémie – Brent : le pétrole en proie à une baisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont terminé la séance de vendredi dans le rouge, pénalisées notamment par les banques et le secteur des transports et des loisirs dans un environnement de marché perturbé par l'indécision des banques centrales et la persistance du risque sanitaire.

Le sentiment de marché reste influencé par le flux de nouvelles sur la pandémie et les dernières ne sont guère réjouissantes. La France a enregistré un nombre quotidien record de nouveaux cas d'infection par le coronavirus et au Royaume-Uni, le ministre de la Santé a souligné l'accélération des admissions à l'hôpital.

Les doutes sur l'évolution de la conjoncture économique sont aussi nourris par les déclarations de la Réserve fédérale américaine sur le ralentissement de la reprise, celles de Banque d'Angleterre sur un possible recours à des taux d'intérêt négatifs ou les chiffres toujours élevés des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 1,22% à 4 978,18 points. Le Footsie a cédé 0,50% et le DAX 30 a reculé de 0,70%.

Wall Street a conclu la semaine dans la rouge

Entre prises de bénéfices et remontée des inquiétudes relatives à la pandémie de coronavirus, la Bourse de New York a fini dans le rouge vendredi au terme d'une séance où les valeurs du secteur de la technologie ont terminé en repli pour la troisième journée d'affilée.

Vendredi était une journée particulière, avec l'expiration simultanée des options sur indices boursiers, des contrats à terme sur indices boursiers, des options sur actions et des contrats à terme sur actions, le "jour des quatre sorcières" dans le jargon des investisseurs où la volatilité boursière peut être particulièrement forte.

Les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan ont montré vendredi que le moral des consommateurs américains s'améliorait plus nettement qu'attendu en septembre, progressant à 78,9 pour le mois en cours contre un consensus de 75,0, après 74,1 en août. Mais la tendance s'est retournée peu avant la clôture en Europe.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,88% à 27 657,42 points. Le Nasdaq a perdu 1,07% et le S&P-500a cédé 1,07%.

Sur le marché des devises, le dollar poursuit son repli face à un panier de référence, dominée pour les investisseurs par les déclarations jugées peu encourageantes de la Fed.

Le grand gagnant de la semaine est le yen, qui a touché jeudi un plus haut de sept semaines contre le billet vert et de six semaines contre l'euro.

La livre sterling, elle, souffre encore des déclarations de la Banque d'Angleterre sur les taux négatifs.

Les prix du brut montent pour la quatrième séance consécutive, soutenus désormais par des prévisions de Goldman Sachs selon lesquelles le marché est déficitaire et par la menace d'un nouvel ouragan dans le golfe du Mexique.

Le Brent gagne 0,2% à 43,39 dollars le baril et le brut léger américain WTI prend 0,8% à 41,30 dollars.L'un et l'autre se réalise une progression de près de 10% sur l'ensemble de la semaine après deux semaines de baisse marquée.

GRAPHIQUE DU JOUR – Brent : une nouvelle vague de baisse

Après une forte progression la semaine dernière, le pétrole corrige ce matin, plusieurs obstacles freinent la poursuite de la hausse.

Tout d’abord, les prix ont retracé 61.80% de la dernière vague de baisse. Ensuite les moyennes mobiles 50 & 200 périodes empêchent la poursuite de la reprise haussière. Ainsi, une nouvelle correction pourrait voir le jour. La séance du jour se caractérise par un possible chandelier de retournement (étoile du soir) qui nécessitera d’être confirmer en clôture. Les prochains supports se trouvent vers 35,50$ et en cas de rupture, le marché devrait accélérer vers les 37,30$.

Tant que le Brent ne repasse pas au-dessus des 44,00$ alors les vendeurs gardent la main à court terme.

