Indices : réunion de la BCE – BTC/USD : le Bitcoin poursuit sa consolidation

Les Bourses européennes ont clôturé mercredi sur une hausse de plus de 1%, le rebond de Wall Street leur ayant permis d'amplifier leur progression en fin de séance.

Les indices effacent ainsi près du quart des pertes subies sur les trois séances précédentes, une amorce de rebond qui a visiblement suffi pour motiver une chasse aux bonnes affaires.

Sur les marchés européens, la journée sera animée principalement par les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) attendues à 13h45 puis par la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde, trois quarts d'heure plus tard.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 1,00% à 5 042,98 points. Le Footsie a pris 1,39% et le DAX 30 a avancé de 2,07%.

Wall Street rebondit soutenue par les valeurs technologiques

Wall Street a fini en forte hausse mercredi, portée par un rebond des valeurs technologiques après plusieurs séances de baisse et au lendemain du passage du Nasdaq Composite en zone de correction.

Selon les données de clôture, encore susceptibles de légères variations, le Dow achève sa séance sur sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 29 avril, le S&P depuis le 5 juin et le Nasdaq depuis le 14 juillet.

Tesla, particulièrement malmené ces derniers jours, a grimpé de 11% tandis qu'Apple, Microsoft et Amazon - les trois premières entreprises américaines par la capitalisation boursière - ont gagné entre 3,7% et 4,2%.

Aux valeurs particulières, le joaillier Tiffany a chuté de 6,4% après la remise en cause par LVMH de leur accord de fusion, ce qui a conduit le groupe américain à engager une action en justice contre le français.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 1,60% à 27 940,47 points. Le Nasdaq a avancé de 2,71% et le S&P-500a pris 2,02%.

FOREX

Les inquiétudes liées à la crise sanitaire, et entre autres à la suspension de l'essai d'AstraZeneca, ont favorisé les devises refuges, à commencer par le yen.

L'euro est par ailleurs reparti à la hausse face au dollar, à plus de 1,1810, après des informations de Bloomberg selon lesquelles les prévisions économiques que présentera la BCE jeudi ne différeront pas beaucoup de celle de juin.

Le dollar s'est quant à lui orienté à la baisse face aux autres grandes devises (-0,27%) après avoir atteint son plus haut niveau depuis près d'un mois.

Pétrole

Le marché pétrolier est en hausse mais n'efface qu'une partie de ses lourdes pertes de mardi, signe que les craintes pour la demande n'ont pas disparu.

Le Brent gagne 2,77% à 40,88 dollars le baril et le brut léger WTI 3,86% à 38,18 dollars.

Le WTI avait chuté de près de 8% mardi et le Brent de plus de 5%. L'un et l'autre restent proches de leur plus bas niveau depuis trois mois.

GRAPHIQUE DU JOUR – Bitcoin : un triangle descendant

Malgré sa dégringolade depuis les 12 000$, le Bitcoin semble avoir trouvé un niveau pour consolider. En effet, les prix ont retracé 61.80% de la dernière vague de hausse et consolide maintenant dans un triangle descendant.

Pour le moment, les prix tentent de s’extraire par le haut de cette figure, mais la MM 50 périodes pourrait freiner la reprise haussière. Par contre, en cas de cassure, le marché devrait reprendre de la hauteur pour rejoindre les 10 900$.

De plus, l’indicateur RSI a formé une divergence haussière sur l’unité de temps 4 heures, ainsi elle plaide pour une fin de baisse à court terme tant que le Bitcoin ne franchit pas ses plus bas en clôture.

