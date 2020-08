Indices : S&P-500 et Nasdaq à des niveaux record – CAC 40 : l’indice se stabilise

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L’optimisme s’essouffle en Europe

Les Bourses européennes ont fini en repli mardi, effaçant leurs gains du jour après l'ouverture hésitante de Wall Street, les nouvelles encourageantes sur le développement d'un vaccin, les relations commerciales entre Washington et Pékin ne suffisant pas à faire durer la tendance positive.

L'optimisme suscité par des annonces positives sur le développement d'un vaccin potentiel contre le coronavirus est ensuite retombé, de même que l'élan insufflé dans la matinée par l'annonce d'une amélioration plus marquée que prévu du climat des affaires en Allemagne et par la contraction un peu moins importante qu'en première lecture de l'économie allemande au deuxième trimestre.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 0,01% à 5 008,27 points. Le Footsie a perdu 1,11% et le DAX 30 reculé de 0,04%.

Wall Street portée par le S&P500 et le Nasdaq

L'indice S&P 500 et le Nasdaq ont établi mardi de nouveaux records de clôture tandis que le Dow Jones finissait en baisse à la Bourse de New York, où le recul d'Apple a atténué les nouvelles encourageantes sur le développement d'un vaccin contre le coronavirus et les relations commerciales entre Washington et Pékin.

Alors qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis des mois, en pleine dégringolade des relations bilatérales, négociateurs chinois et américains sont tombés d'accord pour mettre en œuvre l'accord commercial signé en janvier.

De quoi rasséréner les marchés, qui redoutent toujours une escalade des tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales. Mais de façon plus générale, en pleine torpeur estivale, le marché est surtout guidé par son élan haussier plutôt que par des facteurs fondamentaux.

La décision d'Apple de fractionner son titre en quatre qui prendra effet à la fin de la semaine a poussé le Dow Jones à opérer le plus important remaniement de son indice depuis sept ans. Le pétrolier ExxonMobil, le laboratoire Pfizer et enfin la compagnie d'aéronautique Raytheon Technologies vont respectivement céder leur place à l'éditeur de logiciels Salesforce, la société de biotechnologie Amgen et la compagnie industrielle Honeywell.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 1,35% à 27 930,33 points. Le Nasdaq a avancé de 0,60% et le S&P-500a pris 1,00%.

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

FOREX

Du côté des devises, le dollar recule encore face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui remonte à près de 1,1820 dollar (+0,26%).

La livre reprend 0,5% face au dollar, profitant de la faiblesse persistante du billet vert.

Les investisseurs attendent l'ouverture jeudi de la réunion virtuelle des banquiers centraux organisée par l'antenne de Kansas City de la Réserve fédérale en remplacement du symposium de Jackson Hole avec l'intervention très attendue du président de la Fed, Jerome Powell.

Pétrole

Les prix du pétrole progressent, le passage imminent de la tempête tropicale Laura obligeant les groupes pétroliers à réduire drastiquement la production dans le Golfe du Mexique.

Le Brent gagne 1,84% à 45,96 dollars le baril et le brut léger américain 1,57% à 43,29 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – CAC 40 : Un triangle symétrique

L’indice Parisien a du plomb dans l’aile et continue d’évoluer sans direction claire depuis plusieurs semaines. La période estivale assez calme a enfermé le CAC 40 dans une phase de léthargie avec peu de volume et de volatilité. Toutefois, les prix sont enfermés à l’intérieur d’un triangle symétrique, ainsi la cassure d’une des deux bornes devrait conduire à une nouvelle accélération afin de se positionner pour un mouvement « swing ».

Pour l’instant, le marché bute encore une fois vers la résistance des 5 050 points et les vendeurs défendent ce niveau empêchant une nouvelle jambe de hausse. Ainsi, à court terme, l’indice risque de revenir tester la borne basse du triangle vers 4 800 points.

