Indices : espoir d’un traitement – USD/CAD : le dollar tente de rebondir

Les Bourses européennes ont entamé la semaine par une hausse marquée lundi, les dernières nouvelles sur le front de la recherche sur le coronavirus fournissant une nouvelle raison d'acheter aux investisseurs, avec à la clé de nouveaux records à Wall Street.

Comme en Asie puis en Amérique, les investisseurs ont salué l'annonce du feu vert d'urgence de la Food and Drug Administration (FDA) américaine à un traitement du COVID-19 à base de plasma sanguin et l'article du Financial Times selon lequel l'administration Trump envisage une procédure accélérée pour le candidat vaccin mis en point par AstraZeneca et l'Université d'Oxford, qui pourrait donc être disponible avant la présidentielle américaine du 3 novembre.

Ces informations ravivent l'espoir de voir les autorités médicales et politiques prendre dans les mois à venir le contrôle de la pandémie alors que les séances précédentes avaient été marquées entre autres par les signes de résurgence de la crise sanitaire.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 2,28% à 5 007,89 points. Le Footsie a pris 1,71% et le DAX 30 a avancé de 2,36%.

Wall Street entraînée à des records

Wall Street a fini en hausse lundi avec une nouvelle fois des records pour le S&P-500 et le Nasdaq, soutenus par les espoirs de découverte d'un vaccin contre le COVID-19.

La tendance a été alimentée lundi par les nouvelles informations sur un traitement et un vaccin contre le Covid-19, qui ont donné un coup de fouet aux secteurs les plus affectés en Bourse par la pandémie.

Wall Street a aussi été lundi entraînée par la montée d'Apple, qui a gagné 1,2% après avoir déjà pris plus de 5% vendredi. L'entreprise qui vaut désormais plus de 2.000 milliards de dollars à la Bourse de New York va bientôt diviser par quatre son action, une opération destinée à la rendre moins chère à l'unité, pour les actionnaires détenant des titres lundi à la clôture.

Plus tard dans la semaine les investisseurs surveilleront de près un discours que le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, doit prononcer jeudi dans le cadre de la rencontre annuelle des grands banquiers centraux qui se déroule habituellement à Jackson Hole mais aura lieu virtuellement cette année.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 1,35% à 27 930,33 points. Le Nasdaq a avancé de 0,60% et le S&P-500a pris 1,00%.

FOREX

Le dollar recule un peu face aux autres grandes devises, le regain d'appétit pour le risque le privant de son attrait de valeur refuge, ce qui permet à l'euro de remonter à 1,18 dollar.

Le billet vert reste toutefois au-dessus de son récent plus bas de plus de deux ans face à la monnaie unique, montée à 1,1965 mardi dernier.

Pétrole

Le marché pétrolier profite non seulement de l'optimisme lié aux recherches sur le coronavirus mais aussi de l'arrivée annoncée sur le golfe du Mexique d'un ouragan et d'une tempête tropicale, qui a mis à l'arrêt plus de la moitié des capacités de production de la région.

Le Brent gagne 1,53% à 45,03 dollars le baril et le brut léger américain WTI 0,9% à 42,72 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – USD/CAD : UN Double bottom

Après avoir effectué un véritable plongeon depuis les 1,3640, le dollar US a finalement trouvé un support pour rebondir. Sur ce graphique en données 4 heures, la paire évolue en tendance baissière au sein d’un canal. Toutefois, le marché pourrait reprendre de la hauteur en cas de rupture de la borne haute.

Tout d’abord, les prix forment une figure chartiste de retournement avec un « double bottom », ainsi le franchissement de la ligne de cou à 1,3230 devait conduire à une accélération haussière. L’objectif théorique serait donc d’aller chercher la résistance vers 1,3330.

En revanche en cas d’échec, sur la borne haute du canal, la paire risque de consolider à l’intérieur d’un range compris entre 1,3230 et 1,3140. Alors, seule la sortie d’une des deux bornes permettra d’accompagner le momentum à venir.

