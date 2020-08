Indices : les « Techs » soutiennent la tendance – BTC/USD : le Bitcoin entame une correction

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont terminé mercredi dans le vert une séance marquée par des volumes extrêmement réduits dans l'attente du discours que doit prononcer ce jeudi le président la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Le Dax allemand a progressé pour sa part de 0,98%, soutenu par l'accord conclu entre les partis de la coalition gouvernementale allemande sur la prolongation des mesures de soutien économique, dont l'aide au chômage partiel et le gel des règles d'insolvabilité.

Les investisseurs attendent l'ouverture, jeudi, de la réunion virtuelle des banquiers centraux organisée par l'antenne de Kansas City de la Réserve fédérale en remplacement du symposium de Jackson Hole, avec en point d'orgue une intervention du président de la Fed.

Le marché, qui doute de la vigueur de la reprise de l'économie mondiale, aimerait percevoir des signaux accommodants, comme par exemple une plus grande flexibilité de la banque centrale américaine concernant son objectif d'inflation.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 0,80% à 5 048,43 points. Le Footsie a pris 0,14% et le DAX 30 a avancé de 0,98%.

Wall Street portée par les stars de la tech

Wall Street a fini en hausse mercredi et l'indice Standard & Poor's 500 affiche un quatrième record de clôture consécutif, les grandes valeurs technologiques, moteur du rebond spectaculaire des derniers mois, continuant de tirer le marché après les résultats meilleurs qu'attendu Salesforce et HP Enterprise.

Tous les regards des investisseurs seront braqués ce jeudi sur le discours que tiendra le président de la Fed à l'occasion du traditionnel symposium estival de banquiers centraux qui se tiendra non pas à Jackson Hole mais en visioconférence.

Un cadre de politique monétaire plus souple face à une inflation plus élevée serait un moyen de signaler leur détermination à prendre des mesures plus audacieuses pour relancer la croissance après la récession actuelle.

La journée sera également riche en indicateurs américains avec une deuxième estimation de l'évolution du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au deuxième trimestre ainsi que les chiffres des inscriptions au chômage la semaine dernière.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,30% à 27 930,33 points. Le Nasdaq a avancé de 1,73% et le S&P-500a pris 1,02%.

FOREX

Le dollar est reparti à la baisse face à un panier de devises internationales. L'euro recule lui aussi, autour de 1,1820 dollar.

Pétrole

Les cours pétroliers montent légèrement avec les coupures de production massives dans le golfe du Mexique en raison de l'arrivée de l'ouragan Laura mais les inquiétudes sur la crise sanitaire limitent les gains.

Le Brent gagne 0,15% à 45,93 dollars le baril et le brut léger américain prend 0,5% à 43,60, non loin d'un pic de plus de cinq mois à 43,75 dollars touché mardi.

GRAPHIQUE DU JOUR – BTC/USD : une divergence baissière

Le Bitcoin manque un peu de carburant ces derniers jours, le break out avorté sur les 12 000$ a déclenché une vague de correction. Certes, la dynamique de fond reste haussière mais les prix risquent de retracer sur les niveaux de supports.

Tout d’abord, l’indicateur RSI a confirmé une divergence baissière. Cette dernière plaide pour un mouvement correctif vers le niveau des 50% de Fibonacci de la dernière vague de hausse à 10 700$.

Ensuite, le BTC pourrait venir prendre appui sur sa moyenne mobile 50 périodes avant de reprendre le chemin de la hausse. Le marché a besoin de reprendre son souffle avant de repartir. Un repli permettrait de se positionner dans le sens de la tendance, sinon le franchissement des 12 000$ devrait conduire à une nouvelle accélération en direction des 13 000$.

