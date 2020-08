Indices : économie américaine – Gold : le cours de l’or s’enflamme

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes évoluent en ordre dispersé

Wall Street progresse dans l’espoir d’un plan de relance

Graphique du jour – Gold : puissant rallye haussier

Les bourses européennes évoluent en ordre dispersé

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé mardi dans des volumes d'échanges réduits, les négociations sur le plan de relance américain et la persistance des craintes entourant l'évolution de la situation sanitaire freinant la prise de risque.

Les places européennes ont du mal à trouver une direction claire dans un climat de marché toujours troublé par la pandémie de coronavirus et les tractations à Washington sur un nouveau plan de relance destiné à soutenir l'économie américaine, durement frappée par la crise sanitaire.

Pour tenter de sortir de l'impasse, démocrates et républicains poursuivent leurs discussions sur une prolongation du dispositif exceptionnel d'indemnisation des chômeurs face à l'épidémie.

Les investisseurs sont par ailleurs vigilants sur l'affrontement que se livrent les Etats-Unis et la Chine autour de l'application TikTok que l'administration Trump souhaite interdire.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 0,28% à 4 889,52 points. Le Footsie a avancé de 0,05% et le DAX 30 a reculé de 0,36%.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

Wall Street progresse dans l’espoir d’un plan de relance

Wall Street a fini en hausse de mardi, soutenue par le secteur de l'énergie, même si les investisseurs gardent un œil circonspect vers les négociations qui se poursuivent à Washington sur un nouveau plan de relance.

Républicains et démocrates américains poursuivaient mardi leurs discussions pour trouver un accord sur une nouvelle aide pour les millions d'Américains au chômage à cause du Covid-19, mais aussi pour les entreprises en difficulté et les collectivités locales.

Face à l'impasse des négociations, Donald Trump avait dit lundi en fin de journée envisager d'agir sans attendre le Congrès, par décret, pour empêcher les expulsions de locataires et alléger les charges salariales.

Ce Mercredi, les investisseurs suivront la parution de l'enquête sur l'emploi du cabinet ADP et l'ISM des services aux États-Unis.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,62% à 26 664,40 points. Le Nasdaq a avancé de 0,35% et le S&P-500a gagné 0,36%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autrespoints sur l’actualité des marchés financiers

FOREX

Du côté des devises, le dollar, qui vient de vivre son plus mauvais mois depuis 10 ans, se stabilise face à un panier de référence après avoir tenté lundi un rebond. L'euro est aussi inchangé, à 1,1768 dollar.

Pétrole

Les prix du pétrole montent, soutenus par la publication lundi de bons indicateurs manufacturiers.

Le baril de brut américain WTI prend 1,51% à 41,63 dollars et celui de Brent 0,63% à 44,43 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Gold : puissant rallye haussier

L’once d’or démarre une nouvelle fois la semaine sur les chapeaux de roues, franchissant ainsi la barre symbolique des 2 000$. Les métaux précieux s’enflamment car le dollar est en chute libre depuis plusieurs semaines, nous assistons à une perte de confiance dans monnaie étant donné que la FED a imprimé 3 000 milliards de dollars pour lutter contre les ravages du coronavirus aux Etats-Unis.

De plus, le gold sert de valeur refuge face aux tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que sur le retard pris par le Congrès pour valider un plan de relance à 1 000$ milliards.

Graphiquement, le métal jaune évolue dans la stratosphère, nous sommes face à un rallye haussier depuis 3 semaines sans aucun repli. Même si les fondamentaux plaident pour une poursuite de la hausse, cette ascension fulgurante n’est pas saine et les arbres ne montent pas jusqu’au ciel. De ce fait, une correction serait la bienvenue pour se positionner avant de reprendre le chemin de la hausse. Un retour sur les anciens plus hauts historiques à 1 921$ permettrait d’effectuer un pull back et de dégonfler les indicateurs de Momentum actuellement surachetés.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE