Indices : économie & Tech – BTC/USD : le Bitcoin échoue sur les 12 000$

Graphique du jour – BTC USD : un e zone de consolidation

Les bourses européennes plombées par la macroéconomie

Les Bourses européennes ont terminé vendredi en repli une séance longtemps indécise, les craintes pour l'économie l'emportant sur l'effet positif de quelques résultats trimestriels d'entreprises supérieurs aux attentes.

Quelques bons résultats n'ont cependant pas suffi à éclipser vendredi de nouvelles annonces de contractions historiques dans les économies développées au deuxième trimestre.

Les Etats-Unis sont particulièrement touchés avec un repli de plus de 30% du produit intérieur brut en rythme annualisé au T2 annoncé jeudi mais la zone euro et la France sont également durement frappées avec des contractions sans précédent dévoilées vendredi, de plus de 12% et près de 14% respectivement.

Ce lundi, la séance sera marquée par les résultats des enquêtes PMI mensuelles sur l'activité manufacturière en Chine, en Europe et aux Etats-Unis ainsi que par une nouvelle salve de résultats trimestriels d'entreprises.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 1,43% à 4 783,69 points. Le Footsie a chuté de 1,09% et le DAX 30 a lâché 0,54%.

Wall Street portée par les valeurs technologiques

Wall Street a fini dans le vert au terme d'une séance hésitante, les investisseurs ayant longtemps hésité entre les inquiétudes sur l'évolution de la situation sanitaire aux Etats-Unis et l'enthousiasme provoqué par les bons résultats publiés la veille par Facebook, Apple et Amazon.

Au lendemain de résultats trimestriels très nettement supérieurs aux attentes de Wall Street, les actions d'Apple (+10,47%) et de Facebook (+8,17%) ont décollé pour toucher un nouveau plus haut.

Par ailleurs, les investisseurs ont attendu en vain l'annonce d'un compromis entre démocrates et républicains au Congrès sur un nouveau plan de relance, censé soutenir les entreprises et les ménages américains frappés par les conséquences du coronavirus.

L'aide supplémentaire de 600 dollars par semaine versée aux chômeurs prend fin vendredi, mais aucune prolongation ou adaptation de cette mesure exceptionnelle n'était à l'horizon. De ce fait, le marché pourrait manifester sa frustration face à l'impasse des négociations.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,44% à 26 428,32 points. Le Nasdaq a avancé de 1,49% et le S&P-500a gagné 0,77%.

FOREX

L'euro, qui a profité des déboires du dollar et de la solidarité européenne face à la crise, recule légèrement, autour de 1,1745$, après avoir brièvement franchi la barre des 1,19$ pour la première fois depuis mai 2018.

Pétrole

Les deux contrats de référence sur le brut évoluent en ordre dispersé après avoir atteint des creux de trois semaines lors de la séance précédente en réaction à la contraction historique du PIB américain.

Le baril de Brent de mer du Nord prend 0,4% à 43,12 dollars etcelui de brut léger américain WTI abandonne pour sa part 0,1% à 39,89.

GRAPHIQUE DU JOUR – BTC/USD : une zone de consolidation

Le Bitcoin s'est fortement redressé ces derniers jours après avoir dépassé 10000$. Il était tombé aussi bas que 3 926$ à la mi-mars, au plus fort de l'incertitude du marché alimentée par le coronavirus, mais à la mi-mai, il était de retour autour de 9000$.

Face à la récente envolée depuis le franchissement de l’oblique baissière de long terme (en noir), le BTC a subi une violente correction ce week-end. Les investisseurs semblent prendre leurs bénéfices après une hausse d’environ 25% en quelques jours.

Certes, la bougie de la vieille se caractérise par un avalement baissier, mais les prix sont actuellement sur un niveau de support à 10 900$. Ainsi, tant que ce seuil n’est pas enfoncé par la pression vendeuse, la cryptomonnaie pourrait consolider dans un range compris entre 12 000$ et 10 900$. Pour l’instant, le flux est haussier et le marché reprend son souffle puisque les indicateurs de Momentum étaient surachetés à court terme. En cas de cassure de la résistance, cela ouvrirait la voie à de nouvelles perspectives haussières en direction des 13 000$.

