Indices : tensions diplomatiques – Brent : le pétrole confirme un signal de retournement

Les bourses européennes freinées par les tensions USA-Chine

Les Bourses européennes ont fini en baisse vendredi, les tensions diplomatiques entre Washington et Pékin éloignant à nouveau les investisseurs des actions.

Pékin n'a pas tardé à répliquer à la demande américaine de fermer son consulat de Houston dans le Texas en ordonnant à son tour aux Etats-Unis la fermeture de leur consulat à Chengdu, dans le centre du pays.

Les marchés chinois ont été les premiers à accuser le coup : l'indice CSI 300 a chuté de 4,4% pour revenir à un creux d'environ trois semaines, l'indice SSEC Composite de la Bourse de Shanghai lâchant pour sa part 3,9%.

Une escalade des tensions américano-chinoises pourrait avoir des conséquences extrêmement négatives sur les marchés des actions, en particulier pour les géants technologiques américains. Ce qui compte en fin de compte pour les actifs de croissance, c'est de savoir si une escalade géopolitique se transformera en guerre économique.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 1,54% à 4 956,43 points. Le Footsie a lâché 1,41% et le DAX 30 a reculé de 2,02%.

Wall Street pénalisée par les techs et les tensions géopolitiques

Wall Street a aussi fini en baisse vendredi, terminant sa semaine sur un repli général, pénalisée par des résultats décevants, le rebond du nombre de contaminations par le coronavirus et les incertitudes géopolitiques.

Chacun des indices boursiers affiche un recul sur la semaine, après trois semaines de hausse pour le S&P 500 et le Dow Jones. Le Nasdaq enregistre sa plus mauvaise semaine sur les quatre dernières.

Les géants Apple, Alphabet Inc et Amazon.com doivent publier leurs résultats le 30 juillet, le jour où le département du Commerce doit annoncer sa première estimation du PIB du deuxième trimestre, attendu en chute de 35% par des analystes.

La Chine a par ailleurs ordonné vendredi aux Etats-Unis de fermer leur consulat à Chengdu, dans le centre du pays, une mesure prise en représailles à la fermeture du consulat chinois à Houston décidée cette semaine par Washington.

Aux valeurs, Intel a plongé de 16% après avoir annoncé un retard dans la production d'une puce plus rapide et plus petite de 7 nanomètres.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,60% à 26 680,87 points. Le Nasdaq a perdu 0,81% et le S&P-500a avancé de 0,17%.

GRAPHIQUE DU JOUR – Brent : un biseau ascendant

Les tensions diplomatiques et les incertitudes économiques pèsent sur les cours pétroliers malgré la faiblesse du dollar. De ce fait, le Brent montre des signes de faiblesse et risque de corriger sur les niveaux de support dans les prochains jours.

Tout d’abord, les prix ont formé un pattern de retournement, le 23 juillet avec un avalement baissier. Ce signal a été renforcé avec la rupture du biseau ascendant dans lequel évoluait le pétrole depuis plusieurs semaines. Ainsi, la rupture par le bas ouvre la voie à une accélération en direction de la moyenne mobile 50 périodes vers 41,50$ puis en cas de cassure alors le second objectif se situe à 37,30$.

Tant que les prix ne repassent pas au-dessus des 44,50$, le pétrole poursuit son essoufflement en formant une figure en « Rounding Top ». Ce sommet arrondi est généralement considéré comme une configuration baissière.

