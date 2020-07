Indices : Chômage, Tech, USA/Chine – Dow Jones : l’indice déclenche un signal baissier

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes fragilisées face au regain de tensions

Wall Street plombée par le chômage et la Tech

Graphique du jour – Dow Jones : Un double top

Les bourses européennes fragilisées face au regain de tensions

Les Bourses européennes ont terminé jeudi sur des variations infimes après avoir effacé leurs gains au fil de la séance dans un environnement de marché troublé par la persistance du risque sanitaire et des tensions entre les Etats-Unis et la Chine sur fond de doutes grandissants sur la vigueur de la reprise économique.

Longtemps portés par des résultats d'entreprises bien accueillis dans l'ensemble, les indices ont vacillé après l'annonce d'une augmentation du nombre des inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière montrant que le rebond de l'emploi bat de l'aile au moment où les contaminations au Covid-19 battent des records dans plusieurs Etats américains.

La situation reste tendue parallèlement sur le front géopolitique avec la menace de Donald Trump d'ordonner des fermetures supplémentaires de consulats chinois aux Etats-Unis après avoir sommé Pékin de fermer celui de Houston, au Texas.

Pas d'éclaircie non plus sur le front du Brexit, où la Grande-Bretagne et l'Union européenne (UE) s'opposent sur les chances de parvenir à un accord sur leur future relation, Bruxelles jugeant "improbable" un tel accord à ce stade mais Londres espérant y parvenir en septembre.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,07% à 5 033,76 points. Le Footsie a pris 0,07% et le DAX 30 a reculé de 0,01%.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

Wall Street plombée par le chômage et la Tech

Wall Street a fini en baisse jeudi, les investisseurs ont accueilli avec circonspection les derniers résultats et la publication de statistiques attestant d'une remontée inattendue du nombre d'inscriptions au chômage.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté contrairement aux attentes la semaine dernière aux Etats-Unis, ce qui montre que la reprise sur le marché de l'emploi est contrariée par la résurgence des contaminations au coronavirus et que la demande reste faible. Un peu plus de 1,4 million de nouvelles demandes de chômage ont été déposées entre le 12 et le 18 juillet, contre 1,307 million la semaine précédente.

C'est la première fois que les inscriptions hebdomadaires progressent depuis leur lente décrue entamée début avril, signe que la flambée des contaminations au coronavirus dans le pays pèse sur le marché de l'emploi.

Déjà orientés à la baisse, les marchés ont accentué leur repli après la publication d'informations selon lesquelles Apple (-4,55%) serait visé par des enquêtes ouvertes par plusieurs Etats qui soupçonne la marque à la pomme de tromperie.

Autre poids lourd du secteur technologique, Microsoft a cédé -4,35% après avoir fait part la veille de résultats jugés décevants par les marchés.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,60% à 26 680,87 points. Le Nasdaq a perdu 0,81% et le S&P-500a avancé de 0,17%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX

Du côté des devises, l'euro prend 0,2%, à 1,159 dollar, après avoir atteint mercredi 1,16 dollar pour la première fois depuis octobre 2018 à la suite de l'adoption la veille par les dirigeants européens d'un plan de relance de 750 milliards d'euros.

L'indice dollar, qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine contre six autres devises de référence, cède 0,1%.

Pétrole

Les deux contrats de référence sur le brut reculent au lendemain de l'annonce d'une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis

Le baril de Brent perd près de 1% pour redescendre sous 44 dollars et celui de brut léger WTI lâche 0,6% 41,65 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Dow Jones : un double top

L’indice pourrait corriger au cours des prochaines séances. Face au regain de tensions entre Washington et pékin et aux mauvais chiffres du chômage, le marché semble confirmer un signal de retournement, avec un « double sommet ».

Ainsi, la rupture de la ligne de cou ouvrirait la voie à une correction en direction des 25 730 points. Enfin, en cas d’accélération le Dow Jones devrait revenir tester sa zone de polarité située à 24 775 points. Les résultats des poids lourds comme Apple la semaine prochaine vont logiquement piloter les décisions des investisseurs. De plus, si les tensions USA-Chine continuent de s’envenimer, alors la correction à venir serait davantage plus profonde.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE