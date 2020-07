Indices : Plan de relance – Pétrole : le baril de Brent bloqué par une résistance

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dax 30 : -0,04 % Dow Jones : -0,05 % S&P 500 : -0,08 % CAC 40 : -0,08 % FTSE 100 : -0,23 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/ela0RxDc5G

Rappel : résultats de Microsoft (1600 milliards$) + Tesla (300 milliards$) après la clôture US ;)

#DAX Angle plus aigu pour l'oblique mais idem CAC --> https://t.co/t0pF7vNwHp

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple. Voir le résumé ci-dessous et via https://www.dailyfx.com/francais/sentiment-client https://t.co/dC35ih4i0T

D'après le rédac chef du Global Times (journal proche du gouvernement chinois) la réponse de la Chine vs fermeture du consulat de Houston sera probablement "inattendue" et causera une "douleur réelle" aux Etats-Unis...

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 6,65 % Or : 1,52 % Pétrole WTI : 0,11 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/n5aVt5co65