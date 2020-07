Indices : le virus inquiète – GBP/NZD : la livre sterling tente de rebondir

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes terminent en légère baisse

Wall Street subit des prises de bénéfices

Graphique du jour – GBP/NZD : un e divergence haussière

Les Bourses européennes ont souffert mardi d'un regain d'inquiétude lié à l'épidémie de coronavirus mais elles ont fini au-dessus de leurs plus bas du jour.

Alors que la progression spectaculaire des actions chinoises avait tiré l'ensemble des actions mondiales lundi, l'inquiétude liée à la propagation du coronavirus a repris le dessus.

La flambée des nouveaux cas de contamination par le coronavirus se poursuit dans de nombreux Etats américains, à commencer par la Californie, forçant plusieurs collectivités locales à repousser ou limiter le déconfinement, tandis qu'en Australie, les autorités ont rétabli des mesures de confinement à Melbourne, la deuxième ville du pays.

Parallèlement, la Commission européenne, dans ses nouvelles prévisions économiques, dit tabler désormais sur une récession plus violente qu'estimé auparavant avec une chute de 8,7% du produit intérieur brut de la zone euro cette année, et sur une reprise plus lente.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,74% à 5 043,73 points. Le Footsie a reculé de 1,46% et le DAX 30 a cédé 0,92%.

Wall Street subit des prises de bénéfices

Wall Street a fini en baisse mardi, rattrapée par des prises de bénéfices après ses gains récents et un regain de prudence face à la dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis. Le regain de tensions politiques entre les Etats-Unis et la Chine était également de nature à contrarier le sentiment des investisseurs.

Plusieurs géants américains, dont Facebook, Google et Twitter, ont annoncé qu'ils ne répondaient plus aux demandes d'informations sur leurs utilisateurs émanant du gouvernement et des autorités de Hong Kong en vertu d'une nouvelle loi imposée par le régime chinois.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a par ailleurs déclaré sur la chaîne Fox News, que les Etats-Unis envisageaient de leur côté d'interdire les applications chinoises.

Concernant la pandémie de Covid-19, la situation restait critique aux Etats-Unis, où plus de 130.000 personnes sont mortes de la maladie.

Le pays a par ailleurs confirmé mardi avoir officiellement notifié l'ONU de son retrait de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), accusée par Washington d'avoir tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus pour ménager Pékin.

Par conséquent, le Dow Jones, a reculé de 1,51% à 25 890,53 points. Le Nasdaq a cédé 0,86% et le S&P-500a perdu 1,08%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX

Les prises de bénéfice influencent aussi la tendance sur le marché du Forex, faisant reculer les devises risquées qui avaient bénéficié de l'ambiance optimiste des jours précédents, comme le dollar australien, affecté entre autres par le "reconfinement" de Melbourne.

La livre sterling gagne du terrain après l'annonce d'un dîner au 10 Downing Street entre le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et les principaux négociateurs de l'Union européenne sur le Brexit, un événement qui fait espérer à certains un déblocage des discussions.

Pétrole :

Orienté à la baisse pendant la séance en raison des craintes de voir la recrudescence des cas de Covid-19 peser sur la demande, le marché pétrolier cède du terrain.

Le Brent perd 0,44% à 42,88 dollars le baril et le brut léger américain WTI recule 0,02% à 40,62 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – GBP/NZD : une divergence haussière

La livre sterling tente de reprendre de la hauteur depuis sa dégringolade à 2,1000. Les prix sont venus prendre appui sur un support mensuel situé vers 1,9050-1,8900. Ainsi, cette zone clef devrait relancer afin d’enclencher un rebond technique.

Nous pouvons voir que la séance de la veille est caractérisée par un avalement haussier, alors ce signal de retournement pourrait propulser la paire vers les prochaines résistances. De plus, l’indicateur RSI confirme une divergence haussière, ces éléments plaident donc pour une reprise haussière du GBP/NZD. Les prochains objectifs se situe à 1,9350 puis 1,9540.

