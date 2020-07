Indices : croissance Chinoise – NZD/USD : le dollar néo-zélandais bute sur une oblique

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes profitent de l’impulsion asiatique

Wall Street démarre pied au plancher

Graphique du jour – NZD/USD : un e oblique de long terme

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi dans le sillage des places chinoises, les investisseurs espérant qu'un redressement de la deuxième économie mondiale soutiendra la croissance mondiale malgré l'aggravation de la crise sanitaire aux Etats-Unis.

Le tempo de la séance en Europe et de celle à Wall Street a été donné par les Bourses asiatiques avec en Chine un gain de 5,67% pour l'indice CSI 300 des principales capitalisations, au plus haut depuis juin 2015, et un bond de 5,71% du SSE Composite de Shanghai, à un pic depuis avril 2019.

Des intervenants du marché expliquent cette envolée notamment par la publication d'un éditorial du China Securities Journal, une publication contrôlée par l'Etat, selon lequel l'économie chinoise se redresse et attire des capitaux étrangers, encourageant les investisseurs à favoriser un marché haussier sain.

Les statistiques du jour continuent d'illustrer l'amélioration de la conjoncture en Europe : les ventes au détail ont bondi de 17,8% en mai, une hausse sans précédent, et les commandes industrielles allemandes ont augmenté de 10,4% en mai.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 1,49% à 5 081,51 points. Le Footsie a pris 2,09% et le DAX 30 a avancé de 1,64%.

Wall Street démarre pied au plancher

Wall Street a fini en nette hausse lundi, soutenue par l'annonce d'une croissance inattendue de l'activité dans le secteur des services en juin aux Etats-Unis et sur fond d'optimisme pour la croissance économique en Chine.

Comme la semaine dernière, les signes d'amélioration de la conjoncture économique prennent le pas, aux yeux des investisseurs, sur les risques liés à l'augmentation des cas d'infection par le coronavirus dans le monde entier, et particulièrement aux Etats-Unis où 15 Etats ont enregistré une hausse record du nombre de nouveaux cas de contamination au cours des quatre premiers jours de juillet selon un comptage de Reuters.

L'activité du secteur des services aux Etats-Unis a accéléré plus que prévu en juin pour renouer avec la croissance, l'indice ISM remontant à 57,1, un plus haut depuis février, contre 45,4 le mois précédent et 50,1 pour le consensus.

Autre soutien à la tendance, l'action Amazon a dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 3.000 dollars, pour clôturer à 3.057,04 dollars.

Tesla a gagné 13,5%, dopé par des relèvements de l'objectif de cours de plusieurs analystes après l'annonce, jeudi, de livraisons plus importantes que prévu de véhicules au deuxième trimestre.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 1,78% à 26 287,03 points. Le Nasdaq a gagné 2,21% et le S&P-500a pris de 1,59%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX

Le yuan chinois évolue au plus haut depuis la mi-mars face au dollar sur le marché offshore, en passe d'enregistrer sa plus importante hausse en une séance depuis sept mois, sous l'effet de l'envolée du marché boursier chinois et des attentes d'un fort rebond économique.

L'indice dollar, qui mesure les variations du billet vert contre un panier d'autres devises de référence, recule de 0,36%, et l'euro reprend 0,52% à plus de 1,13 dollar.

Pétrole :

Le resserrement de l'offre et les espoirs de reprise économique portent les cours du pétrole même si la flambée des cas d'infections au coronavirus limite leur progression.

Le Brent prend 1,45% à 43,42 dollars le baril et le brut léger WTI augmente de 0,71% à 40,94 dollars

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – NZD/USD : une oblique de long terme

Comme évoqué dans l’un des mes précédents articles sur le NZD/USD, la paire est confrontée à un obstacle de taille cette semaine, une oblique baissière en place depuis 2015. De plus, la paire consolide à l’intérieur d’un range consolidation, ainsi en cas d’échec sur la borne haute, nous devrions assister à une phase de « Trading Range ».

Enfin le point pivot à surveiller est le support situé à 0.6400, car en supposant une rupture par les prix, le marché devrait valider un double sommet. Alors cette figure de retournement conduirait la paire vers les 0.6245 à moyen terme.

