Indices : euphorie asiatique – EUR/GBP : l’euro trouve un support pour rebondir

Prises de bénéfices sur l es bourses européennes

Graphique du jour – EUR/GBP : un e zone de polarité

Les Bourses européennes ont reculé vendredi, les investisseurs prenant leurs bénéfices dans un contexte sanitaire anxiogène et en l'absence de Wall Street.

En raison de la fermeture de Wall Street à la veille de la fête nationale américaine, les investisseurs ont été tentés par des prises de bénéfices après avoir grimpé jeudi.

Alors que la première vague épidémique a été maîtrisée en Europe, où les mesures de confinement sont levées, la pandémie accélère notamment aux Etats-Unis faisant craindre des effets pernicieux sur la reprise économique et sur l'emploi.

Depuis quelques semaines, les marchés suivent une tendance positive et semblent se caler sur une sortie de crise économique rapide, restant convaincus que les banques centrales continueront d'injecter massivement des liquidités pour surmonter le trou d'air provoqué par la pandémie.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,84% à 5 007,14 points. Le Footsie a reculé de 1,33% et le DAX 30 a cédé 0,64%.

Néanmoins, ce matin les bourses évoluent en nette hausse en début de séance, profitant à plein de l'élan donné aux marchés d'actions par l'envolée des marchés chinois face à la perspective d'un rebond de l'activité économique et du maintien de soutiens monétaires et budgétaires massifs, qui l'emporte sur les risques liés à la pandémie de coronavirus.

En Chine, le CSI 300 des principales capitalisations du pays a clôturé sur un bond de 5,67%, au plus haut depuis juin 2015, et à la Bourse de Shanghai, le SSE Composite a pris 5,71%, au plus haut depuis avril 2019.

En Europe, le gouverneur de la Banque de France a déclaré dimanche que l'économie française semblait rebondir au moins aussi vite et peut-être plus vite encore que prévu initialement.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX

Les variations ont été limitées sur le marché des changes où le dollar recule légèrement face un panier de six autres devises internationales et l'euro est stable, à 1,124 dollar.

La performance de la paire euro/dollar reflète l'humeur des marchés, qui ont été indécis la semaine dernière avec des raisons d'optimisme et de prudence. D'une part, l'activité économique donne des signes de reprise qui pourrait être plus rapide que prévu. Il est également vrai qu'une recrudescence du nombre d'infections laisse entrevoir la possibilité d'une deuxième vague qui entraverait la vitesse de la reprise.

Pétrole :

Les cours pétroliers reculent, la résurgence de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis faisant craindre un impact négatif sur la demande, qui se remet tout juste de la crise.

Le Brent recule de 1% à 42,71 dollars le baril et le brut léger américain WTI 1,18% à 40,17 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/GBP : une zone de polarité

L’euro tente de reprendre de la hauteur face à la livre sterling. Les prix sont venus travailler la zone de polarité couplée à la borne basse du canal haussier vers 0,9000.

A long terme, le marché est enfermé dans un range compris entre 0,8300 et 0,9320, ainsi tant que la paire évolue à l’intérieur du canal, le flux devrait se poursuivre afin de rallier la borne haute. Le canal permet de cadrer la dynamique haussière, de ce fait seule la rupture par le bas enverrait un signal d’essoufflement de tendance. Pour le moment, les acheteurs gardent la main et le prochain objectif se situe vers 0,9200.

