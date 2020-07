Indices : espoirs de vaccin – GBP/USD : la livre sterling reprend des couleurs

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes terminent en légère baisse

Wall Street recule, record pour le Nasdaq

Graphique du jour – GBP/USD : un range de moyen terme

Les bourses européennes terminent en légère baisse

Les Bourses européennes ont terminé mercredi la première séance du second semestre en baisse mais loin de leurs plus bas du jour après la publication de bons indicateurs économiques et les résultats prometteurs d'une étude sur un vaccin contre le coronavirus, dont la propagation dans le monde continue d'inquiéter.

Après avoir passé une grande partie de la journée dans le rouge, les indices européens sont brièvement repartis de l'avant dans le sillage de Wall Street grâce aux annonces des laboratoires Pfizer et BioNTech concernant des résultats préliminaires encourageants pour leur candidat vaccin lors des premiers essais sur l'homme.

Les investisseurs ont également salué les résultats de l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain et l'annonce de la création de 2,369 millions de postes en juin mais surtout l'importante révision à la hausse du chiffre de mai.

Les bonnes nouvelles sur le front macroéconomique ne s'arrêtent pas là puisque l'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis, en zone euro et en Chine a progressé plus que prévu.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,18% à 4 926,94 points. Le Footsie a cédé 0,19% et le DAX 30 a cédé 0,41%.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

Wall Street recule, record pour le Nasdaq

Wall Street a fini en ordre dispersé, le Dow Jones finissant en baisse de 0,3% mercredi, alors que le S&P 500 et le Nasdaq ont fini en hausse, tous les deux soutenus par les espoirs de découverte d'un vaccin contre le nouveau coronavirus.

Un regain d'appétit pour s'est fait sentir grâce aux annonces des laboratoires Pfizer (+3,18%) et BioNTech concernant des résultats préliminaires encourageants pour leur candidat vaccin lors des premiers essais sur l'homme.

Les acteurs du marché ont pris connaissance d'un rapport de la firme de service aux entreprises ADP selon lequel 2,4 millions d'emplois privés ont été créés en juin aux Etats-Unis.

Ce chiffre est inférieur aux attentes (+3,75 millions) et en baisse par rapport au mois précédent après la révision à la hausse des données du mois de mai (+3,07 millions contre -2,7 millions précédemment).

Par ailleurs, l'activité du secteur manufacturier aux Etats-Unis s'est nettement redressée en juin, après avoir plongé à cause de la pandémie, selon l'indice des directeurs d'achats de l'association ISM.

Par conséquent, le Dow Jones, a cédé 0,30% à 25 734,97 points. Le Nasdaq a gagné 0,95% et le S&P-500a pris de 0,50%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX

Le dollar recule face à un panier de devises de référence, un mouvement alimenté par les bonnes statistiques américaines.L'euro en profite et remonte à 1,1258 dollar.

Sur le marché des obligataires, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a grimpé un plus haut d'une semaine à 0,384% et son équivalent américain est en hausse de plus de deux points.

Pétrole :

Les cours pétroliers montent à la faveur de l'amélioration des indicateurs américains et du recul bien plus important que prévu des stocks de brut aux États-Unis selon l'Energy Information Administration (EIA), indiquant à la fois une reprise progressive de l'économie et une augmentation de la demande de brut.

Le baril de Brent prend 1,91% à 42,06 euros et celui de brut américain gagne 1,4% à 39,82 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – GBP/USD : un range de moyen terme

La livre sterling reprend de la hauteur depuis le début de la semaine et tente de franchir sa résistance des 1,2510$. A moyen terme, force est de constater que la paire évolue dans un range de consolidation compris entre 1,2660 et 1,2200$. Ainsi, seule la rupture d’une des deux bornes conduirait à un signal technique afin d’accompagner le flux à venir.

Toutefois, la prudence est de mise, le marché a plusieurs fois donné des faux signaux avec un « Bear trap » le 15 mai et un « Bull trap » le 8 juin. De ce fait, la lecture des chandeliers permet de filtrer les pièges afin d’éviter de se faire surprendre par un retournement. Pour le moment, la meilleure stratégie reste le « trading range » entre les deux bornes, et en cas de cassure par les prix, le plus prudent serait d’attendre une clôture hebdomadaire pour valider la fin du range.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE