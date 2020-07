Indices : clôture trimestrielle – BTC/USD : le Bitcoin toujours aussi léthargique

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mardi la dernière séance d'un trimestre marqué par le rebond des actions mondiales après la chute du précédent liée à la pandémie de coronavirus et au confinement.

Pour le CAC 40, le trimestre avril-juin se solde par un rebond de 12,28% après la chute de 26,5% subie sur les trois premiers mois de l'année. L'indice parisien ramène ainsi à 17,5% son repli depuis le 1er janvier.

Ce rebond s'explique par la reprise progressive et encore partielle de l'activité économique après le choc provoqué en mars par le confinement à grande échelle décidé face à la propagation rapide du nouveau coronavirus mais aussi par le soutien des banques centrales en inondant le marché de liquidités.

L'incertitude sur l'évolution de la pandémie continue de préoccuper les investisseurs même s'ils restent sensibles à tout signe d'amélioration de la conjoncture. Parallèlement, les investisseurs continuent de surveiller l'évolution des tensions entre la Chine et les Etats-Unis, alimentées encore mardi par l'adoption à Pékin de la nouvelle "loi sur la sécurité nationale" à Hong Kong.

Selon une nouvelle enquête de Reuters auprès de gérants, les fonds mondiaux ont recommandé d'augmenter la part des obligations dans les portefeuilles en juin pour la porter à son plus haut niveau depuis début 2012, aux dépens des actions, dont le poids est revenu au plus bas depuis plus de trois ans et demi.

Côtés indicateurs, en Chine, l'indice PMI manufacturier de juin confirme la reprise de l'activité en remontant à 50,9 en juin après 50,6 en mai, dépassant ainsi le consensus Reuters, qui le donnait à 50,3.

En Europe, le produit intérieur brut (PIB) britannique a reculé de 2,2% sur les trois premiers mois de l'année, sa plus forte contraction depuis 1979.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,19% à 4 935,99 points. Le Footsie a cédé 0,90% et le DAX 30 a avancé 0,64%.

Wall Street clôture le trimestre en fanfare

Wall Street a clôturé mardi la dernière séance du deuxième trimestre nettement dans le vert, enregistrant au passage sa plus forte progression sur trois mois depuis plus de deux décennies.

Après une chute spectaculaire de 20% sur les trois premiers mois de l'année, le S&P 500 affiche une hausse de plus de 19,95% sur l'ensemble du deuxième trimestre, sa meilleure performance depuis le quatrième trimestre 1998, en plein boom des valeurs technologiques.

Soutenant la tendance, l'indice de confiance du consommateur américain calculé par le Conference Board a poursuivi sa remontée en juin à un rythme plus soutenu qu'attendu.

Les investisseurs restent toutefois prudents face aux multiples signes de résurgence des cas de contamination par le coronavirus aux Etats-Unis.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a ainsi réaffirmé mardi que l'évolution de la conjoncture économique restait "hautement incertaine".

Le Dr Anthony Fauci, le principal expert américain en maladies infectieuses, a de son côté prévenu que rien ne garantissait que les Etats-Unis disposeraient d'un vaccin efficace contre le Covid-19 et que la propagation du virus pourrait encore s'aggraver.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,85% à 25 812,88 points. Le Nasdaq a gagné 1,87% et le S&P-500a pris de 1,50%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX

La séance est aussi hésitante sur le marché des devises que sur celui des actions, comme le montre l'évolution en dents de scie de l'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de référence : en baisse en tout début de journée, il a gagné jusqu'à près de 0,3% avant de revenir en territoire négatif et perdait 0,22% au moment de la clôture européenne.L'euro se traitait alors autour de 1,1240 dollar après avoir oscillé entre 1,1192 et 1,1261.

Pétrole :

Si le cours du brut léger américain WTI est pratiquement inchangé, celui du Brent souffre des derniers chiffres de l'épidémie et de l'évocation d'un retour sur le marché de la production libyenne.

Le contrat septembre sur le Brent, le plus activement négocié, abandonne 0,22% à 41,76 dollars alors que l'échéance août sur le WTI abandonne 0,15% à 39,76 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – BTC/USD : un canal haussier

Depuis plusieurs semaines, le Bitcoin manque de carburant et ne parvient pas à prendre de la hauteur afin de poursuivre la récente dynamique haussière. A court terme, le marché semble à bout de souffle et consolide dans un canal haussier. Pour le moment les prix testent la borne basse vers 9 000$, toutefois il est nécessaire de prendre du recul en observant les cours sur l’unité de temps hebdomadaire.

En effet, nous pouvons clairement identifier un range compris entre 10 000$ et 8 700$, ainsi seule la cassure d’une des deux bornes permettra d’accompagner le flux à venir, car pour l’instant le marché est complètement léthargique et évolue sans direction claire. Pour résumer, nous manquons encore de visibilité pour anticiper la future direction du BTC tant que les niveaux techniques clés ne sont pas travailler par les prix.

