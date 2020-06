Indices : commerce & économie – Nasdaq 100 : l’indice est confronté à une résistance majeure

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, des chiffres meilleurs qu'attendu sur la reprise de l'activité économique en Europe étant venus s'ajouter aux déclarations rassurantes de l'administration Trump sur l'accord commercial liant les Etats-Unis et la Chine.

Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) en Europe, qui suggèrent une reprise de l'activité plus rapide qu'anticipé, ont été le principal moteur de la hausse du jour. L'indice PMI flash composite pour la zone euro ressort ainsi à 47,5 après 31,9 en mai alors que le consensus le donnait à seulement 42,4.

Les chiffres des PMI d'aujourd'hui suggèrent une atténuation marquée du rythme de contraction de l'activité économique, selon les économistes de Barclays tout en maintenant leur prévision d'une chute de 13,4% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au deuxième trimestre.

Autre facteur positif aux yeux des investisseurs : les déclarations de l'administration Trump réaffirmant la validité de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, un démenti aux propos de Peter Navarro, conseiller de Donald Trump, selon lequel cet accord était terminé.

Ainsi, l’indice CAC 40 a avancé de 1,39% à 5 017,68 points. Le Footsie a avancé de 1,21% et le DAX 30 a pris 2,13%.

Wall Street portée par l’espoir, le Nasdaq à un record

Wall Street a fini en hausse mardi dans un marché où l'amélioration de la conjoncture économique et la perspective d'un nouveau plan de soutien ont nourri les espoirs d'un rebond post-coronavirus rapide.

Plusieurs géants technologiques, dont Apple (+2,13%), Amazon (+1,86%), Facebook (+1,26%) et Microsoft (+0,67%), ont vu leurs titres atteindre un plus haut historique.

Plusieurs statistiques économiques sont venues rassurer les investisseurs sur la reprise de l'activité aux Etats-Unis, dont le PMI flash composite, qui est remonté à 46,8 après 37,0 en mai, et les ventes de logements neufs, en hausse de 16,6% en mai quand les analystes tablaient sur 2,9%.

Toutefois, le marché reste fragile et un repli n'est pas à exclure, notamment si la hausse du nombre de contaminations au Covid-19 causait un ralentissement de la reprise économique aux Etats-Unis.

Par conséquent, le Dow Jones, a pris 0,50% à 25 872,56 points. Le Nasdaq a gagné 0,74% et le S&P-500a avancé de 0,43%.

FOREX :

Les indices PMI flash dans la zone euro profitent à l'euro, qui s'apprécie de près de 0,6% face au dollar à 1,1324, au plus haut depuis une semaine.

Le billet vert cède par ailleurs du terrain face à plusieurs devises sensibles à l'évolution des tensions commerciales, comme le dollar australien.

Résultat : l'indice dollar, qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence, recule de 0,52%, portant à plus de 1% son repli sur les deux dernières séances.

Pétrole :

Le marché pétrolier ne fait pas exception à la tendance générale positive pour les actifs risqués, les assurances américaines sur l'accord commercial avec la Chine apaisant les craintes pour la demande.

Le Brent gagne 1,25% à 43,62 dollars le baril et le brut léger américain WTI 1,2% à 41,22 dollars.Le Brent est monté jusqu'à 43,93 dollars, son plus haut niveau depuis le 6 mars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – Nasdaq 100 : une oblique de long terme

Le Nasdaq évolue dans la stratosphère, réalisant un plus haut historique et une hausse d’environ 50% depuis son creux du mois de mars. Certes, les valeurs technologiques ont démontré qu’elles pouvaient tirer leur épingle du jeu durant la crise du Covid-19, toutefois les arbres ne montent pas jusqu’au ciel.

En effet, l’indice est confronté à une oblique de long terme en place depuis fin 2015. Cette droite haussière vient coiffer les prix, freinant la course insolente du marché. Face à ce seuil technique, le Nasdaq pourrait marquer une pause et consolider dans l’attente d’un nouveau catalyseur, comme les résultats des entreprises pour le second trimestre début juillet. En cas de repli, les cours risquent de venir prendre appui sur les anciens sommets vers 9 740 points.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

