Indices : incertitudes et nouvelles mesures – CAC 40 : la bourse de Paris consolide

RT @CNBCnow: BREAKING: Nasdaq opens at new all-time high; Dow jumps more than 200 points https://t.co/7Abf1NVjpq https://t.co/DZZg7IIEuS

#or #GOLD OR : L'or attaque 1765 USD. Au-dessus 1796 USD plus haut d'octobre 2012 Graphique en 4 heures : https://t.co/zLJMLWoUO8

RT @DeItaOne: NASDAQ COMPOSITE INDEX .IXIC OPENS AT RECORD HIGH

#EURJPY #forex https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/fondamentaux/actualite_forex/2020/06/23/EURJPY-La-correction-de-l-euro-est-elle-terminee-.html

Fed (Daly) --> "Whatever we can"

À venir : 🇺🇸 PMI Manufacturier(Markit)-1ère estimation (JUIN) prévu à 13:45 GMT (15 min) Consensus : 48 Précédent : 39.8 https://www.dailyfx.com/francais/calendrier-economique#2020-06-23

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dax 30 : 2,49 % CAC 40 : 1,63 % FTSE 100 : 1,12 % Dow Jones : 0,97 % S&P 500 : 0,90 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/KgQweXDceO

#Gold Plus haut annuel Plus haut depuis 2012 https://t.co/R2KO1YhyBC

Et sinon, il sort quand le livre de Navarro ?