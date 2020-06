Indices : accélération de l'épidémie – EUR/GBP : l’euro reprend de la hauteur

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes terminent dans le vert

Wall Street finit sans direction claire

Graphique du jour – EUR/GBP : un range de consolidation

Les Bourses européennes ont fini en hausse vendredi, la confiance dans la reprise économique et une nouvelle encourageante sur le commerce sino-américain ravivant l'appétit pour les actifs risqués malgré les craintes sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus.

Malgré la prudence, les investisseurs ont privilégié de nouveau les signes positifs d'une reprise de l'économie, avec notamment le rebond historique de 12% des ventes au détail britanniques, plutôt que les incertitudes sur l'accélération de l'épidémie, notamment aux Etats-Unis et en Chine.

Les investisseurs ont suivi avec attention la réunion du Conseil européen sur le plan de relance post-coronavirus mais comme attendu aucune annonce décisive n'a été prise.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se retrouveront vers la mi-juillet afin d'entrer dans le vif des négociations sur le futur budget de l'UE et le plan de relance après avoir exposé ce vendredi leurs positions parfois divergentes sur les propositions de la Commission.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a averti les dirigeants des 27 que leur économie subissait une "chute spectaculaire" et les a appelés à agir pour favoriser la reprise

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 0,42% à 4 979,45 points. Le Footsie a gagné 1,07% et le DAX 30 a avancé de 0,40%.

Wall Street finit sans direction claire

Wall Street a finalement clôturé en baisse de 0,8% vendredi, l'annonce de la fermeture de plusieurs magasins Apple aux Etats-Unis en raison d'un rebond de l'épidémie due au nouveau coronavirus ayant semé le doute sur la reprise de l'économie.

Apple a annoncé vendredi sa décision de fermer à nouveau provisoirement une dizaine de boutiques en Floride, en Caroline du Nord et du Sud, et en Arizona, en raison d'une hausse des cas de Covid-19.

Parmi les autres nouvelles peu rassurantes pour les acteurs du marché vendredi, l'association qui représente les principaux croisiéristes mondiaux a annoncé la suspension des trajets au départ des ports américains jusqu'au 15 septembre en raison de la pandémie de Covid-19.

Une information Bloomberg prêtant à Pékin l'intention d'accélérer ses achats de produits agricoles américains pour se conformer à l'accord commercial avec Washington a également soutenu l'appétit retrouvé pour le risque.

Mais les relations entre les deux premières puissances économiques mondiales restent difficiles à interpréter, Donald Trump ayant annoncé jeudi qu'il n'excluait pas de rompre les liens avec la Chine.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,80% à 25 872,56 points. Le Nasdaq a gagné 0,03% et le S&P-500a cédé de 0,67%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Après avoir brièvement profité de la hausse plus forte qu'attendu des ventes au détail britanniques, la livre sterling repart à la baisse en raison de la hausse historique de l'emprunt public et de l'envolée de la dette du Royaume-Uni à 1.950 milliards de livres en mai, soit plus de 100% du produit intérieur brut du pays pour la première fois depuis 1963. La livre cède 0,47% contre le dollar et est tombée en séance à un creux d'environ trois mois contre l'euro.

Pétrole :

Les cours du pétrole sont en nette hausse à la faveur des signes de reprise de la demande et la promesse des pays producteurs de l'Opep+ de respecter les réductions de l'offre. Le baril de Brent et celui du brut léger américain WTI reprennent plus de 2%, respectivement à 42,19 dollars et 39,93 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/GBP : un range de consolidation

Depuis plusieurs séances, l’EUR/GBP consolidait à l’intérieur d’un range compris entre 0,8890 et 0,9020. Graphiquement, la sortie par le haut ouvre la voie à une reprise de la dynamique haussière en direction des 0,9150.

Pour le moment, la paire effectue un pull back sur la borne haute du range, ainsi tant que les prix ne réintègrent pas le rectangle avec une bougie flux, alors les perspectives restent haussières. Seule, la cassure de la moyenne mobile 50 périodes invaliderait ce signal technique et confirmerait et dans ce cas, un piège haussier (Bull Trap).

