Indices : doutes sur la reprise – BTC/USD : le Bitcoin tente de sauver son support

Les bourses européennes terminent en hausse

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi sous leurs plus hauts du jours tandis que Wall Street évoluait dans le désordre, l'aggravation de la situation sanitaire dans une partie des Etats-Unis et à Pékin entamant l'enthousiasme des investisseurs quant à une reprise économique rapide.

Au terme d'une séance volatile, les places européennes ont poursuivi le mouvement de hausse observé la veille grâce à la perspective d'une amélioration de la conjoncture économique et de résultats positifs d'un essai clinique pour un traitement du coronavirus.

La progression des marchés européens n'en fait pas oublier les inquiétudes quant à la propagation du coronavirus à Pékin, qui se coupe peu à peu du reste de la Chine, et aux Etats-Unis où le nombre de nouveaux cas a atteint mardi un niveau record dans six Etats dont la Floride et le Texas.

En zone euro, l'inflation a encore ralenti en mai de 0,1%, comme attendu, en raison principalement de la baisse des prix de l'énergie.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 0,88% à 4 995,97 points. Le Footsie a avancé de 0,17% et le DAX 30 a pris 0,54%.

Wall Street hésite face aux incertitudes sur la reprise et le Covid-19

La Bourse de New York a fini en baisse de 0,65% mercredi, les investisseurs doutant à nouveau de la rapidité de la reprise après l'annonce d'une nouvelle hausse des contaminations au coronavirus dans six Etats américains.

Plusieurs observateurs du marché ont ainsi jugé que des propos du célèbre investisseur britannique Jeremy Grantham, sur la chaîne d'information financière CNBC, avait pesé sur les indices new-yorkais en fin de séance.

M. Grantham, qui avait prédit la crise financière de 2008, a estimé que le rebond de la Bourse de New York après son plongeon de mars, et alors même que la pandémie de Covid-19 se poursuit, était une bulle qui risque d'exploser à tout moment.

Parmi les événements ayant retenu l'attention des acteurs du marché, le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell a achevé sa deuxième journée d'audition devant des élus américains.

Le patron de la Fed a de nouveau assuré que l'institution bancaire ferait tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer au redémarrage de l'économie américaine.

Il est notamment revenu sur la décision de la Fed d'acheter de la dette obligataire d'entreprises, assurant qu'il s'agissait d'un meilleur outil pour injecter de la liquidité sur le marché que le rachat de titres obligataires de fonds indiciels (ETF), qui évoluent de manière passive.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,65% à 25 128,17 points. Le Nasdaq a gagné 0,15% et le S&P-500a cédé 0,36%.

FOREX :

L'indice dollar, qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence, prend 0,35% face aux tensions géopolitiques en Asie et à l'approche de l'audition du président de la Fed, Jerome Powell, par la commission des Services financiers de la Chambre des représentants. L'euro recule de 0,42% à 1,1216 dollar, proche d'un creux de deux semaines.

Pétrole :

Les cours du brut sont en repli avec les craintes entourant l'évolution de la pandémie et l'augmentation inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière de 1,2 million de barils, d'après les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie, contre une baisse de 152.000 barils attendu par le consensus.

Le brut léger américain WTI perd 1,22% à 37,91 dollars le baril et le Brent cède 0,66% à 40,69 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – Bitcoin : un essoufflement de la tendance

Le marché des cryptomonnaies semble à bout de souffle depuis plusieurs semaines. Le Bitcoin ne parvient toujours pas à franchir la zone des 10 000$. Certes, l’oblique de long terme vient coiffer les prix empêchant une impulsion en direction des 10 900$, toutefois le flux haussier manque de carburant.

Les acheteurs ont cédé à la pression vendeuseà de nombreuses reprises ; et tente tant bien que mal à tenir la moyenne mobile 50 périodes et le support à 9600$-9300$. Pour l’instant, la dynamique haussière est préservée tant que les prix ne repassent pas sous l’oblique vers 9000$ mais les récents « Breakout » avortés autour des 10 00$ montrent clairement des signes de faiblesses, ainsi les vendeurs risquent de prendre l’ascendant psychologique. Afin que le Momentum haussier redémarre, le marché devra rapidement franchir son oblique baissière de long terme dans les jours à venir sous peine de corriger vers les niveaux de support.

