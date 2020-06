Indices : les ventes au détail – EUR/JPY : l’euro réintègre son canal baissier

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes terminent en forte hausse

Les Bourses européennes ont terminé en forte hausse mardi, profitant du soutien sans faille des banques centrales et d'un rebond plus net qu'attendu de la consommation aux Etats-Unis, des facteurs qui ont pris le pas sur les craintes d'une résurgence de la pandémie de coronavirus.

Ces gains, qui tranchent avec le repli provoqué lundi par la crainte d'une recrudescence de l'épidémie de COVID-19 en Chine et aux Etats-Unis, sont dus entre autres à la diminution du nombre de nouveaux cas annoncée par Pékin, même si la situation y est toujours jugée préoccupante.

La hausse s'est toutefois atténuée brièvement en cours de séance en réaction à la décision de la municipalité de Pékin de relever le niveau d'urgence épidémique de 3 à 2.

La nouvelle n'a toutefois pas suffi à briser l'élan que les marchés avaient trouvé dans l'annonce par la Réserve fédérale de la mise en œuvre de son nouveau plan de soutien au marché des obligations d'entreprise via des achats sur le marché secondaire et dans les informations selon lesquelles l'administration Trump prépare un plan d'investissement dans les infrastructures de 1.000 milliards de dollars (883 milliards d'euros).

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 2,84% à 4 952,46 points. Le Footsie a pris de 2,94% et le DAX 30 a avancé de 3,39%.

Wall Street monte avec la hausse des ventes au détail

Wall Street a fini dans le vert mardi, portée par la hausse record des ventes au détail en mai aux Etats-Unis et par plusieurs nouvelles positives sur les fronts économique et sanitaire.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi de 17,7% en mai, une hausse bien supérieure aux attentes des analystes et qui met fin à deux mois catastrophiques, selon les données du département du Commerce publiées mardi. Au rang des autres indicateurs, la production industrielle s'est également ressaisie en mai après un plongeon historique le mois précédent, selon les données de la Fed.

Les commentaires du patron de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui s'est exprimé devant une commission du Sénat américain, ont légèrement érodé les gains des indices new-yorkais vers la mi-séance.

M. Powell a estimé que la vigueur de la reprise américaine était incertaine même si les Etats-Unis se remettaient de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Son vice-président, Richard Clarida, a relevé de son côté l'incroyable incertitude entourant la profondeur et la durée de la récession.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,62% à 25 763,16 points. Le Nasdaq a avancé de 1,43% et le S&P-500a pris 0,83%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

La bonne surprise des ventes au détail américaines profite à plein au dollar en renforçant le scénario d'une reprise de l’économie : l'indice qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence s'adjuge 0,38% et l'euro revient vers 1,1250 alors qu'il s'échangeait autour de 1,1350 au moment de l'ouverture des marchés européens.

Pétrole :

Le marché pétrolier est bien orienté, dans le sillage des actions et après le relèvement des prévisions de demande de l'Agence internationale de l'énergie : celle-ci table désormais sur une demande à 91,7 millions de barils par jour (bpj) cette année, soit 500.000 bpj de plus qu'en mai.

Le Brent gagne 1,11% à 40,16 dollars le baril et le brut léger WTI 0,73% à 37,39 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/JPY : un canal baissier

L’EUR/JPY cède du terrain et retrace 38.2% du rallye du mois de mai. L’euro semblait sortir de son canal baissier mais la hausse a été stoppée sur la moyenne mobile 200 périodes. De plus, sur ce graphique en données hebdomadaires, nous avons eu un pattern de retournement, une couverture en nuage noir, ainsi le marché risque d’entamer une correction plus profonde.

La fausse cassure du canal ouvre la voie à un « Bull Trap » et donne aussi l’impression que les acheteurs cèdent à la pression vendeuse. De ce fait, tant que les prix évoluent sous les 121.00, une vague de baisse pourrait se matérialiser en direction des 119,75 et 118,45. Enfin, seule une clôture au-dessus des 121,00 permettrait de relancer la dynamique haussière.

