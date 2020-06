Indices : deuxième vague de Covid-19 – Gold : le cours de l’or consolide dans un range

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes restent fragiles en ce début de semaine

Wall Street termine la semaine sur une nette baisse

Graphique du jour – Gold : un range de consolidation

Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi mais loin des plus hauts du jour au lendemain de leur pire séance depuis près de trois mois, ne réduisant ainsi que très légèrement les pertes hebdomadaires subies face aux craintes d'une reprise plus molle qu'anticipé et d'une nouvelle accélération de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis.

Les causes du trou d'air de jeudi que sont les prévisions plus prudentes que prévu de la Réserve fédérale pour l'économie des Etats-Unis et les signes faisant craindre une résurgence des contaminations par le coronavirus dans plusieurs Etats américains n'ont évidemment pas disparu, mais cela n'a pas empêché des achats à bon compte sur les secteurs les plus exposés à la crise.

Ce matin, Les principales Bourses européennes évoluent en nette baisse dans les premiers échanges sur fond de regain d'inquiétudes face à la hausse des contaminations au coronavirus aux Etats-Unis et en Chine.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 0,49% à 4 839,26 points. Le Footsie a pris de 0,47% et le DAX 30 a lâché 0,18%.

Wall Street termine la semaine sur une nette baisse

Wall Street a fini la semaine dans le vert vendredi au lendemain de sa pire séance depuis mars, mais les grands indices new-yorkais ont perdu du terrain sur l'ensemble de la semaine.

Ce repli s'explique essentiellement par la dégringolade de jeudi dans un marché soudainement préoccupé par les perspectives économiques moroses et les risque d'une deuxième vague de Covid-19 aux Etats-Unis.

La hausse du nombre de cas de malades du Covid-19 dans plusieurs Etats américains, comme le Texas, la Caroline du Sud ou l'Arizona, après la réouverture de leurs économies suscite en effet de nombreuses interrogations.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a toutefois affirmé jeudi, sur la chaîne d'informations financières CNBC, qu'il n'y aurait pas de nouvelle fermeture de l'économie américaine même en cas de deuxième vague de la pandémie.

Pour finir, le moral des ménages s'est amélioré plus qu'attendu depuis le début du mois selon les premiers résultats de l'enquête de l'université du Michigan, dont l'indice de confiance remonte à 78,9 en première estimation après 72,3 en mai alors que le consensus Reuters le donnait à 75,0.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 1,90% à 26 605,54 points. Le Nasdaq a avancé de 1,01% et le S&P-500a pris 1,31%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le rebond amorcé par Wall Street permet au dollar de reprendre du terrain face aux valeurs refuges que sont le yen et le franc suisse, mais aussi face à l'euro, qui revient à 1,1252 après être monté à 1,1340 au moment de l'ouverture des marchés européens.

Pétrole :

Le marché pétrolier est lui aussi rattrapé par le doute : si le Brent gagne 1,07% à 38,63 dollars le baril, le brut léger américain WTIperd 0,25% à 36,26 dollars.

L'un comme l'autre ont clôturé leur première baisse hebdomadaire en sept semaines, un repli de plus de 8%.

GRAPHIQUE DU JOUR – GOLD : un range de consolidation

Graphiquement, force est de constater que l’once d’or se stabilise et évolue à l’intérieur d’un range compris entre 1 750$ et 1 680$ depuis plusieurs semaines. Certes la dynamique de fond est haussière, toutefois, seule la rupture d’une des deux bornes donnera le tempo pour la suite.

Le franchissement des 1 750$ ouvrirait la voie à la prochaine résistance majeure vers 1 800$ puis 1 815$ pour atteindre l’objectif final de la figure (le rectangle). En revanche, la cassure des 1 680$ risque de renvoyer le gold vers des niveaux de support à 1 655$ et 1 625$.

Néanmoins, compte tenu du contexte avec le retour de l’aversion au risque, les craintes liées à l’environnement économique et sanitaire, alors les investisseurs devrait continuer à se tourner vers le métal jaune dans les jours à venir. Ainsi, le scénario d’une poursuite de la hausse est à privilégier.

