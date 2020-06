Indices : retour à la réalité économique – Dow Jones : l’indice valide un signal de retournement

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes chutent avec le retour des peurs économiques et sanitaires

Wall Street plonge et redoute une deuxième vague

Graphique du jour – Dow Jones : une « Island Reversal »

Les bourses européennes chutent avec le retour des peurs économiques et sanitaires

Les Bourses européennes ont vécu jeudi leur pire séance depuis deux mois, les craintes d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis s'ajoutant à celles d'un redémarrage de l'économie plus lent qu'anticipé jusqu'à présent.

Les prévisions économiques présentées mercredi par la Fed ont déçu les investisseurs et remettent en cause le scénario d'une reprise rapide : la banque centrale américaine table sur une contraction de 6,5% du produit intérieur brut des Etats-Unis cette année et son président, Jerome Powell, a souligné le risque de voir un chômage élevé perdurer pendant plusieurs années.

Sur le front sanitaire, la légère augmentation du nombre de nouveaux cas d'infection par le coronavirus aux Etats-Unis après cinq semaines de baisse alimente les craintes d'une reprise de l'épidémie.

En Europe, le principal indicateur économique hier était la baisse de 2% de l'emploi salarié en France au deuxième trimestre, qui traduit la perte d'un peu plus de 500.000 emplois.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 4,71% à 4 815,60 points. Le Footsie a reculé de 3,74% et le DAX 30 a lâché 4,77%.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

Wall Street plonge et redoute une deuxième vague

La Bourse de New York a fini jeudi sur un plongeon de -6,95%, une chute sans précédent depuis la mi-mars, les investisseurs redoutant une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus et se tournant vers les valeurs refuges.

La tendance baissière a également été alimentée par les prévisions peu encourageantes de la Réserve fédérale américaine. La Fed a certes promis mercredi de maintenir aussi longtemps que nécessaire ses soutiens aux marchés et à l'économie mais la perspective d'une contraction de 6,5% du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis cette année et les commentaires de son président, Jerome Powell, sur le risque de voir le chômage perdurer au cours des prochaines années ont désagréablement surpris beaucoup d'investisseurs.

Sur le front sanitaire, la légère augmentation du nombre de nouveaux cas d'infection par le coronavirus aux Etats-Unis après cinq semaines de baisse alimente les craintes d'une reprise de l'épidémie.

Alors que les Etats-Unis comptent désormais plus de 113.000 décès liés à la pandémie et plus de 2 millions de personnes infectées, le Texas et la Caroline du Nord ont plus de malades du Covid-19 hospitalisés qu'il y a un mois. L'Arizona montre aussi des signes inquiétants.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a en tout cas assuré qu'il n'y aurait pas de nouvelle fermeture de l'économie américaine même en cas de deuxième vague de la pandémie.

Par conséquent, le Dow Jones, a plongé de 6,90% à 25 128,17 points. Le Nasdaq a perdu 5,27% et le S&P-500a cédé 5,89%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le climat d'aversion au risque a profité sans surprise aux monnaies jugées les plus sûres à commencer par le yen et le franc suisse. La monnaie japonaise a ainsi atteint son plus haut niveau depuis un mois face au dollar, la devise suisse un plus haut de trois mois. L'euro est pratiquement stable face au billet vert, autour de 1,1375.

Pétrole :

Le marché pétrolier n'échappe pas à la tendance générale et il a même amplifié son repli au fil des heures, au point que la séance du jour s'annonce comme la pire depuis la fin avril.

Le Brent lâche 6,64% à 38,96 dollars le baril et le brut léger américain WTI chute de 7,78% à 36,52 dollars.

Aux inquiétudes suscitées par les prévisions de la Fed s'ajoutent la hausse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, qui les a portés à un niveau record.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Dow Jones : une « Island Reversal »

La chute a été brutale sur l’ensemble des places boursières à la suite des craintes concernant la reprise économique et sur une deuxième vague. Graphiquement, le Dow Jones a validé un pattern de retournement, une « Island Reversal ».

Cette structure rare de sommet se construit en deux temps. Tout d’abord, les cours forment un gap et évolue au-dessus de ce gap durant un ou plusieurs jours. Ensuite, on assiste à un retournement de tendance, accompagné d'un nouveau gap inverse au sens précédent laissant ainsi un trou de cotation.

Techniquement, ce chandelier ouvre la voie à une correction à venir dans les jours à venir. Pour le moment, l’indice évolue toujours en tendance haussière et le marché est venu stopper sa chute sur son oblique. Toutefois la configuration se dégrade, la rupture de cette oblique risque de renvoyer le Dow Jones vers les niveaux de support à 23 530 points et 22 100 points. Ce scénario sera invalidé uniquement si les prix réussissent à reconquérir la moyenne mobiles 200 périodes et à venir combler le gap laissé ouvert.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE