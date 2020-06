Indices : la Fed « déçoit » – EUR/USD : l’euro accélère sa hausse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les Bourses européennes ont fini en baisse mercredi, les prises d'initiatives ayant été limitées sur le marché avant les annonces de la Réserve fédérale dans la soirée.

L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a dressé un portrait encore plus pessimiste de l'économie mondiale que la Banque mondiale en prévoyant une contraction de 6,0% cette année, la pire récession depuis les cent dernières années, avant un rebond l'année suivante.

Du côté des indicateurs, le premier trimestre 2020 a vu en France la destruction de 497.400 emplois dans le secteur privé, soit une baisse de 2,5%.

La Banque mondiale a tablé lundi sur une contraction de 5,2% dans sa nouvelle projection pour tenir compte des effets de la pandémie.

Pour finir, l'humeur est en berne après la Fed, avec des perspectives qui pèsent sur l’ambiance optimiste des dernières semaines. Ce matin les bourses sont refroidies par les propos de Powell qui prévoit une année 2020 difficile pour l'économie américaine.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,82% à 5 053,42 points. Le Footsie a reculé de 0,14% et le DAX 30 a lâché 0,70%.

Wall Street termine dans le rouge après les annonces de la Fed

A l'exception du Nasdaq, la Bourse de New York a fini en baisse mercredi au terme d'une séance volatile, alors que la Réserve fédérale a réaffirmé sa politique de soutien monétaire à l'économie mais prédit une contraction de 6,5% du produit intérieur brut (PIB) américain cette année.

La Réserve fédérale américaine a promis mercredi de continuer à soutenir l'économie pendant plusieurs années après la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, qui devrait se solder par une chute du produit intérieur brut (PIB) de 6,5% cette année et porter le taux de chômage à 9,3% en fin d'année.

La Fed et son président Jerome Powell se sont aussi montrés prudents dans leur évaluation de l'économie, soulignant que des millions d'Américains étaient encore sans emploi. Interrogé sur la possibilité d'une bulle sur les marchés, M. Powell a par ailleurs assuré que la Fed ne s'intéressait pas au niveau du prix des actifs mais juste au bon fonctionnement des circuits financiers.

Par conséquent, le Dow Jones, a reculé de 1,04% à 26 989,99 points. Le Nasdaq a avancé de 0,67% et le S&P-500a cédé 0,53%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le dollar tente de se stabiliser après être tombé à un plus bas de trois mois contre un panier d'autres devises de référence alors que les spéculations se renforcent sur une intervention de la Réserve fédérale pour contrôler la récente hausse des rendements obligataires.

L'euro grappille 0,11% pour atteindre 1,1352 dollar, après avoir tutoyé 1,139, un pic depuis le 10 mars.

Pétrole :

Les cours du pétrole se replient après l'annonce d'une hausse inattendue des stocks de brut aux Etats-Unis par l'Agence américaine d'information sur l'énergie au lendemain des annonces similaires de l'American Petroleum Institute.

Les stocks de pétrole brut américain ont augmenté de 5,7 millions de baril la semaine dernière pour atteindre un niveau record de 538,1 millions, d'après l'EIA. Le consensus Reuters tablait sur un recul de 1,7 million de barils.

Le prix du baril de Brent avance de de 0,11% mais évolue sous 41 dollars. Le brut léger américain WTI gagne 0,31% à 39,01 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/USD : une oblique baissière de long terme

Sur ce graphique en données hebdomadaires, l’euro a le vent en poupe depuis plusieurs semaines et accélère une nouvelle fois pour tenter de franchir sa moyenne mobile 200 périodes et son oblique baissière. La clôture de la semaine va être décisive, si le marché parvient à tenir les 1,1370$ alors cela ouvrirait la voie à une impulsion en direction des 1,1460$ puis 1,1530$.

Toutefois, nous avions déjà assisté à un rallye aussi puissant en février-mars. Pour rappel, le flux haussier s’était vite essoufflé et l’euro était retombé sur de nouveaux plus bas annuels. De ce fait, cette fois-ci, les acheteurs vont devoir prendre l’ascendant psychologique et ne pas céder à la pression vendeuse sur les niveaux clés actuels. Les phases de repli ou de consolidation sont légitimes dans un marché haussier, néanmoins, en supposant que la dynamique manque de carburant et que l’euro repasse sous les 1,1270$ alors les perspectives baissières risqueraient de refaire surface.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

