Indices : espoirs de reprise & Chine – Bitcoin : la cryptomonnaie se prépare à un rallye

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui FTSE 100 : 0,21 % CAC 40 : 0,02 % Dax 30 : -0,05 % S&P 500 : -0,44 % Dow Jones : -0,73 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/haJ3r0Di1s

#CAC40 : Force est de constater que les bulls ont repris du poil de la bête cette semaine, toutefois l'indice va clôturer le mois sous son oblique de très long terme et sa résistance à 4 730 points. Pivot clé à franchir pour garder la récente dynamique haussière. Bon week-end ! https://t.co/tvqgjlclFa

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇬🇧GBP : 0,45 % 🇪🇺EUR : 0,40 % 🇨🇭CHF : 0,30 % 🇯🇵JPY : -0,04 % 🇳🇿NZD : -0,10 % 🇨🇦CAD : -0,11 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#currencies https://t.co/eeyISvx5wt

#CAC40 CAC40 1H : Retour sur le support à 4700 pour la troisième fois. La cassure pourrait accélerer la baisse surtout le dernier jour du mois et de la semaine https://t.co/HRFQ5RG4UW

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui S&P 500 : -0,56 % Dow Jones : -0,67 % CAC 40 : -1,58 % Dax 30 : -1,67 % FTSE 100 : -2,27 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#indices https://t.co/2jnIivQpA6

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : 2,25 % Or : 0,65 % Pétrole WTI : -1,11 % Voir la performance du marchés via https://www.dailyfx.com/francais/cours-du-forex#commodities https://t.co/mE9w0rHTWu