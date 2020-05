Indices : un plan de relance – Brent : le pétrole a besoin de reprendre son souffle

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes saluent le plan de relance de 750 milliards

Wall Street mise sur la reprise de l’économie

Graphique du jour – Brent : un range de consolidation

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi grâce aux espoirs d'un redressement rapide de l'économie après la proposition d'un vaste plan de relance européen de 750 milliards d'euros.

La Commission européenne a dévoilé mercredi un plan de relance de 750 milliards d'euros qui, adossé à un budget pluriannuel de 1.100 milliards d'euros, doit permettre à l'économie du bloc de se remettre de l'épidémie de coronavirus qui a fortement ébranlé les 27 Etats membres.

Si cette proposition était approuvée, cela réduirait le risque d'un effondrement des pays de la périphérie de la zone euro, notamment de l'Italie, et augmenterait la probabilité d'une reprise économique synchronisée à travers le continent.

L'appétit des investisseurs pour les actifs les plus risqués, alimenté depuis le début de semaine par la poursuite du relâchement des mesures de confinement, a été stimulé en séance par l'annonce de ce programme de grande envergure.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 1,79% à 4 688,74 points. Le Footsie a avancé de 1,26% et le DAXallemand a gagné 1,33%.

Wall Street mise sur la reprise de l’économie

Wall Street a nettement progressé mercredi, entraînée par l'espoir d'une reprise progressive de l'économie sans accroc majeur au fur et à mesure que sont levées les restrictions imposées pour enrayer la pandémie de Covid-19.

Cette actualité a permis de passer outre à la guerre des mots entre la Chine et les Etats-Unis au sujet de Hong Kong, où les protestations contre le projet de loi de sécurité nationale prennent de l'ampleur.

La séance n'a toutefois pas été des plus fastes pour les valeurs technologiques, pénalisées par la persistance des tensions diplomatiques et économiques entre les Etats-Unis et la Chine. Donald Trump a déclaré mardi qu'il se préparait à engager cette semaine une action contre la Chine en raison de la volonté de Pékin d'imposer une loi de sécurité nationale à Hong Kong.

La banque centrale américaine s’est montrée un peu plus pessimiste dans son Livre Beige publié mercredi, estimant que les perspectives pour l'économie américaine sont très incertaines. Toutefois, les investisseurs misent toujours sur l'aide apportée par les autorités, en plus du soutien continu de la Fed.

Par conséquent, le Dow Jones, a avancé de 2,21% à 25 248,27 points. Le Nasdaq a pris 0,77% et le S&P-500a grimpé de 1,46%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

L'euro repart en baisse après être monté en séance à un pic depuis le 1er avril à 1,1030 dollar, porté par la présentation du plan de relance européen.

La livre recule nettement contre le dollar (-0,9%) et contre l'euro (-0,7%) à cause de la perspective d'une baisse de taux de la Banque d'Angleterre en territoire négatif et de commentaires de responsables politiques soulignant le peu d'avancées réalisé dans les négociations sur le Brexit.,

L'indice dollar, qui mesure les variations de la devise américaine contre un panier de référence, prend 0,38%.

Pétrole

Les cours du brut baissent après la nouvelle mise en garde de Donald Trump contre la Chine au sujet du projet de loi controversé que Pékin compte imposer à Hong Kong.

Le Brent perd 3,95% à 34,74 dollars le baril et le brut léger américain WTI 4,48% à 32,81 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Brent : un range de consolidation

Après une ascension fulgurante depuis son creux en mars, le pétrole a repris des couleurs. Sur ce graphique en données 4 heures, le Brent a retrouvé le chemin de la hausse et semble ignorer les tensions géopolitiques ou la reprise lente de la demande.

Pour le moment, la dynamique reste haussière et les prix marquent une pause à l’intérieur d’un range compris entre 36,50$ et 33,80$. Le marché a besoin de reprendre son souffle avant de déclencher une nouvelle accélération. Ainsi, la cassure d’une des deux bornes devrait donner le tempo pour la suite. En cas de sortie par le bas, l’oblique haussière devrait aussi céder sous la pression vendeuse, alors le pétrole risquerait de corriger vers le niveau de support à 30$.

