Indices : reprise de l’activité économique – Gold : le cours de l’or se replie sur support

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes soutenues par l’espoir de reprise économique

La reprise progressive de l’activité profite à Wall Street

Graphique du jour – Gold : un range de consolidation

Les bourses européennes soutenues par l’espoir de reprise économique

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi, profitant d'un regain d'appétit pour les actifs risqués sensible sur l'ensemble des marchés face à la multiplication des signes de reprise de l'activité économique.

Les investisseurs ont ainsi salué les derniers signes en date de "réouverture" de l'économie mondiale, comme la perspective d'une reprise prochaine du tourisme en Espagne, celle d'une réouverture des frontières à l'échelle de l'Union européenne ou la possibilité d'un assouplissement plus tôt que prévu des mesures de distanciation sociale en Allemagne.

Ils apprécient aussi les annonces de plusieurs laboratoires pharmaceutiques américains, comme Merck & Co ou Novavax sur la recherche d'un vaccin contre le coronavirus.

Ainsi, l’indice CAC 40 a pris 1,46% à 4 606,24 points. Le Footsie a avancé de 1,27% et le DAXallemand a gagné 1,00%.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

La reprise progressive de l’activité profite à Wall Street

Wall Street a fini mardi en hausse après trois jours de fermeture, le S&P-500 étant même repassé en cours de séance au-dessus des 3.000 points, l'optimisme des investisseurs sur le développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus et la reprise de l'activité économique étant tout de même tempéré par les nouvelles tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

Le S&P-500, principale référence des investisseurs, est repassé au-dessus des 3.000 points pour la première fois depuis le 5 mars. Il a toutefois réduit ses gains après les déclarations du conseiller de la Maison blanche Larry Kudlow, selon lequel Donald Trump est "tellement fâché contre la Chine sur le virus et d'autres sujets que l'accord commercial n'a plus autant d'importance pour lui qu'il n'en avait".

Les indices ont été principalement portés par trois éléments mardi : la réouverture progressive de l'économie, l'espoir d'un vaccin d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine et la réouverture du parquet du New York Stock Exchange.

Par conséquent, le Dow Jones, a avancé de 2,17% à 24 995,11 points. Le Nasdaq a pris 0,17% et le S&P-500a grimpé de 1,23%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

L'optimisme ambiant défavorise le dollar en le privant de son attrait de valeur refuge liquide : l'indice qui mesure les fluctuations de la devise américaine par rapport à un panier de référence recule de 0,81% et s'achemine ainsi vers sa pire séance depuis le 27 mars.

L'euro remonte ainsi vers 1,0980 dollar, même si ses gains sont limités par les informations de Reuters selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) se prépare à l'éventualité d'un arrêt de la participation de la Bundesbank allemande à ses rachats d'actifs.

Pétrole

Le marché pétrolier a profité, comme les actions, des espoirs de reprise de la demande, mais aussi de la confiance accrue dans le respect par les grands pays producteurs de leurs promesses en matière de réduction de l'offre.

Le Brent gagne 1,74% à 36,12 dollars tandis que le brut léger américain WTI prend 1,87% à 34,35 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Gold : un biseau descendant

Le cours de l'or recule et s'éloigne un peu plus du pic de plus de six ans atteint la semaine dernière avec le regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine. Depuis quelques jours, l’optimisme demeure sur les marchés ainsi l’appétit pour le risque fait son retour au détriment des valeurs refuges.

Pourtant, le gold avait déclenché un signal technique haussier à la suite d’une sortie par le haut d’un triangle symétrique avec un objectif théorique proche des 1 800$. Néanmoins, les prix n’ont pas réussi à franchir la résistance des 1 750$, subissant des prises de bénéfices sur ce niveau.

Pour le moment, le triangle n’est pas encore invalidé mais l’once d’or a du plomb dans l’aile. Toutefois, tant que le support psychologique des 1 700$ n’est pas enfoncé en clôture, la dynamique reste haussière à court terme. De plus, les cours semblent consolider à l’intérieur d’un biseau descendant et viennent tester l’ancienne borne haute du triangle. De ce fait, le métal jaune pourrait rebondir et ainsi reprendre des couleurs dans les jours à venir afin de reconquérir les 1 750$.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE