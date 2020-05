Indices : tension USA-Chine – CAC 40 : l’indice manque de carburant

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes soucieuses des tensions USA-Chine

Wall Street marque une pause avant un week-end de trois jours

Graphique du jour – CAC 40 : un range de consolidation

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, la séance ayant été animée principalement par les craintes d'une nouvelle montée de la tension entre la Chine et les Etats-Unis, qui s'ajoute aux préoccupations strictement économiques.

Au Royaume-Uni, les ventes au détail ont chuté de 18,1% en avril, une baisse sans précédent, en raison de la crise du coronavirus, qui a aussi eu pour effet de porter les besoins de financement du Trésor à 62,1 milliards de livres sterling, soit à peine moins que ceux de l'ensemble de l'année dernière. La dette publique britannique a ainsi frôlé 98% PIB.

Les marchés britanniques et américains seront fermés lundi, jour chômé au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, mais la séance sera animée entre autres par les chiffres détaillés du produit intérieur brut allemand au premier trimestre et par l'indice IFO du climat des affaires dans la première économie d'Europe.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,02% à 4 444,56 points. Le Footsie a cédé 0,37% et le DAXallemand a pris 0,07%.

Wall Street marque une pause avant un week-end de trois jours

Wall Street a fini proche de l'équilibre vendredi avant un long week-end aux Etats-Unis, dans un marché soucieux de l'escalade des tensions géopolitiques entre la Chine et les Etats-Unis.

La place new-yorkaise a fermé vendredi ses portes pour trois jours, lundi étant férié aux Etats-Unis. Wall Street rouvrira mardi matin.

Les acteurs du marché ont suivi de près les derniers développements entre les Etats-Unis et la Chine. Déjà tendues au sujet du coronavirus, les relations entre les deux pays se sont envenimées après une proposition de loi chinoise vendredi pour permettre au gouvernement central d'appliquer une "loi de sécurité nationale" à Hong Kong.

Les Etats-Unis ont accusé la Chine de vouloir porter un "coup fatal" à l'autonomie de l'ancienne colonie britannique, menaçant de représailles commerciales sur ce nouveau front.

Par conséquent, le Dow Jones, a cédé 0,04% à 24 465,16 points. Le Nasdaq a avancé de 0,43% et le S&P-500 a pris 0,24%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le dollar profite du regain d'aversion au risque et s'apprécie de 0,45% face à un panier de devises de référence, sa plus forte hausse sur une séance depuis le 11 mai.

Le yuan chinois a au contraire touché un plus bas de deux semaines et demie face au billet vert. Quant à l'euro, il est revenu sous 1,09 dollar, s'éloignant du plus haut de trois semaines inscrit jeudi à 1,1008.

Pétrole

Le marché pétrolier est pénalisé par le regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine et par les doutes sur la solidité de la reprise économique, d'autant que certains analystes jugent exagéré le récent rebond des cours.

Le Brent perd 3,94% à 34,64 dollars le baril et le brut léger américain WTI 3,63% à 32,69 dollars.

Calendrier économique du jour :

GRAPHIQUE DU JOUR – CAC 40 : un range de consolidation

L’indice Parisien sous-performe depuis plusieurs semaines, le rebond du CAC 40 a en effet retracé seulement 38.2% à 4 600 points. Pour le moment, le marché évolue dans un range compris entre 4 600 points et 4 150 points. Cette phase de latéralisation pourrait durer encore longtemps tant que l’indice ne parvient à prendre une direction claire. L’absence de catalyseurs et le manque de carburant empêchent les acteurs du marché à prendre des décisions pour déclencher une impulsion haussière ou baissière.

De ce fait, il est donc nécessaire de surveiller les pivots clés pour accompagner le flux à venir. Seule la rupture des 4 600 points permettrait une accélération vers les 4 900 points. En revanche une sortie par le bas du range à 4 150 points renverrait les prix proches des 3 800 points.

