Indices : le doute reprend le dessus – USD/CAD : le dollar temporise

Les bourses européennes fragilisées par les indicateurs

Wall Street recule avec les doutes sur le vaccin de Moderna

Graphique du jour – USD/CAD : un triangle descendant

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, cédant aux prises de bénéfice après les plus hauts de près de deux mois touchés la veille, un mouvement logique dans le contexte d'incertitudes sur la pandémie de coronavirus et d'interrogations sur les réponses politiques et monétaires à la crise.

Par ailleurs, l'euphorie qu'ont suscitée lundi d'une part les premiers résultats de l'essai clinique de Moderna sur un candidat vaccin contre le coronavirus et d'autre part la présentation du projet franco-allemand de plan de relance de 500 milliards d'euros financé par des emprunts au niveau de l'Union est pour l'instant retombée.

Les indicateurs économiques du jour sont en effet venus rappeler aux investisseurs que le choc économique provoqué par la pandémie était loin d'être terminé. Les demandes d'allocations au chômage au Royaume-Uni ont augmenté de 856.500 en avril, la plus forte progression jamais enregistrée d'un mois sur l'autre (+69%), pour atteindre 2,097 millions, leur plus haut niveau depuis juillet 1996.

Un peu plus encourageant, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne s'est redressé plus qu'attendu en mai, à 51,0 après 28,2 en avril alors que le consensus Reuters le donnait à 32,0.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,89% à 4 458,16 points. Le Footsie a cédé 0,69% et le DAXallemand a pris 0,15%.

Wall Street recule avec les doutes sur le vaccin de Moderna

Wall Street a fini en baisse mardi, accentuant ses pertes à l'approche de la fin de séance, les investisseurs étant de nouveau gagnés par le doute face à l'évolution de l'épidémie de coronavirus et de l'activité économique aux Etats-Unis à la suite d'un article remettant en cause les résultats d'essais sur un potentiel vaccin.

La publication médicale STAT News a publié mardi un article questionnant la validité des résultats présentés lundi par le laboratoire Moderna au sujet de ses essais sur un vaccin contre le coronavirus. L'annonce de ces résultats avait suscité l'optimisme lundi et porté Wall Street mais le titre Moderna a plongé de plus de 10% mardi après l'article de STAT News.

Les mises en chantier aux Etats-Unis ont ainsi chuté de 30,2% en avril à 891.000 en rythme annualisé, leur plus bas niveau depuis début 2015, et les permis de construire ont accusé un recul de 20,8% à 1,074 million, au plus bas depuis janvier 2015.

L'audition au Sénat américain de Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, et de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, sur la réponse budgétaire et monétaire à la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus n'a en revanche pas apporté de véritable élément nouveau.

Par conséquent, le Dow Jones, a cédé 1,59% à 24 206,86 points. Le Nasdaq a reculé de 0,54% et le S&P-500a lâché de 1,05%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

L'actualité sur le marché des devises est dominée par la remontée de l'euro. La monnaie unique s'apprécie de 0,18% face au dollar à 1,0932 après un pic à 1,0976, son plus haut niveau depuis le 4 mai.

Ce mouvement explique pour l'essentiel le recul de 0,11% de l'indice dollar qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence dont l'euro est la première composante.

Face au yen, la monnaie américaine gagne en revanche plus de 0,5%, non loin d'un plus haut d'un mois.

Pétrole

Le marché pétrolier évolue en ordre dispersé : le Brent perd 2,48% à 34,65 dollars le baril tandis que le contrat juin sur le brut léger WTI prend 0,98% à 31,96 dollars.

GRAPHIQUE DU JOUR – USD/CAD : un triangle descendant

Graphiquement, le dollar temporise depuis plusieurs semaines à l’intérieur d’un triangle descendant. Pour le moment, la paire évolue en ordre dispersé entre ces deux bornes, ainsi la rupture du triangle dans un sens devrait donner le tempo pour la suite.

Une sortie par le haut ouvrirait la voie à une accélération en direction des plus hauts vers 1,4600. En revanche, la cassure de l’oblique horizontale enverrait les prix sur la zone de support à 1,3770 puis un franchissement de ce niveau permettrait au marché de venir combler le gap laissé ouvert durant son ascension du mois de mars afin de venir prendre appui sur la moyenne mobile 200 périodes à 1,3450.

