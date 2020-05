Indices : l’espoir d’un vaccin renaît – EUR/CHF : l’euro s’envole face au franc suisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes démarrent la semaine en fanfare

Wall Street flambe grâce aux nouvelles positives sur un vaccin

Graphique du jour – EUR/CHF : un avalement haussier

Les bourses européennes démarrent la semaine en fanfare

Les Bourses européennes ont vécu lundi leur meilleure séance en près de huit semaines, profitant des espoirs de reprise progressive de l'activité économique, de la promesse renouvelée de soutien de la Réserve fédérale et des premiers résultats prometteurs d'un essai de vaccin expérimental contre le COVID-19.

Au lendemain de déclarations jugées rassurantes de Jerome Powell, le président de la Fed, sur la possibilité d'une reprise graduelle de l'économie au second semestre et la détermination de la banque à prendre de nouvelles mesures en cas de besoin, les investisseurs ont salué les dernières annonces de levées de mesures de confinement en Europe et aux Etats-Unis ainsi que les résultats préliminaires encourageants annoncés par le laboratoire américain Moderna sur un essai de candidat vaccin contre le coronavirus.

Pour finir, La France et l'Allemagne ont proposé un plan de relance de 500 milliards d'euros afin d'aider l'Union européenne à surmonter la crise engendrée par la pandémie, via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 5,16% à 4 498,34 points. Le Footsie a pris 4,29% et le DAXallemand a avancé de 5,67%.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

Wall Street flambe grâce aux nouvelles positives sur un vaccin

Wall Street a bondi lundi, et l'indice S&P-500 a clôturé à son plus haut niveau depuis dix semaines, sur fond d'optimisme relatif aux premières données concernant un vaccin potentiel contre le coronavirus et à la promesse de soutiens supplémentaires pour venir en aide à l'économie.

Le laboratoire de biotechnologies Moderna a fait état de premiers résultats positifs d'un essai de phase 1 qui semble être positif contre le COVID-19. Les résultats complets de cet essai de phase 1 ne sont toutefois pas encore connus et des essais à grande échelle sont prévus en juillet.

Les marchés ont également bien accueilli les déclarations de Jerome Powell, sur une reprise graduelle de l'économie et la détermination de la Fed à amplifier son soutien en cas de besoin.

Ces propos s'ajoutent à de nouvelles mesures de déconfinement dans plusieurs pays, comme l'Espagne, l'Italie ou la France, qui renforcent le scénario d'un retour progressif à la croissance après la contraction brutale en cours.

Ces espoirs d'une reprise économique mondiale ont également soutenu les cours du pétrole, en hausse de 7 à 9%.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 3,85% à 24 597,37 points. Le Nasdaq a pris 2,44% et le S&P-500a avancé de 3,15%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le dollar recule face à un panier de devises de référence (-0,61%), un mouvement alimenté à la fois par le regain d'appétit des investisseurs pour des actifs plus risqués et par la remontée des monnaies de pays producteurs de pétrole à la faveur du rebond du baril.

L'euro en profite et s'apprécie de 0,81% face au billet vert à 1,0903.

La livre sterling reprend du terrain après avoir touché en début de journée un plus bas de près deux mois après des déclarations de l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre (BoE) n'excluant pas totalement le recours à des taux d'intérêt négatifs.

Pétrole

L'optimisme quant à la reprise de l'activité, synonyme de rebond de la demande pétrolière, nourrit la forte hausse du prix du baril : le Brent gagne 9,32% à 35,53 dollars, au plus haut depuis un mois, et le brut léger WTI bondit de 7,65% à 31,65 dollars, retrouvant son niveau de la mi-mars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/CHF : un avalement haussier

L’appétit pour le risque profite à l’euro qui a réagi favorablement à la suite des annonces de la France et l’Allemagne concernant un plan de relance de 500 milliards d'euros ; et de l’espoir d’avancées sur un vaccin après l’essai clinique de phase 1.

Graphiquement, force est de constater que l’EUR/CHF a enregistré une hausse fulgurante hier, soit le plus fort rallye en une journée depuis avril 2017. Les prix ont réussi à franchir la moyenne mobiles 50 périodes et l’oblique haute du biseau descendant ouvrant ainsi, la voie à des perspectives haussières. La séance de la veille se matérialise aussi par un chandelier de retournement, un avalement haussier. De ce fait, ce pattern pourrait déclencher une reprise haussière, en supposant que le mouvement en cours ne s’essouffle pas et que les acheteurs parviennent à casser les prochaines résistances.

Pour le moment, le marché est confronté à la résistance des 1.0630, ainsi pour confirmer la reprise haussière, les cours devront accélérer pour rejoindre le prochain seuil à 1,0665 et 1,0735.

Néanmoins, si cette hausse est alimentée par un vent d’espoir et que la paire bute sur le niveau actuel, alors nous pourrions assister à un range de consolidation entre 1,0630 et 1,0510 dans les jours à venir.

Pour conclure, la clôture de la semaine sera déterminante et permettra d’avoir plus de visibilité sur la tentative de rebond de l’euro afin de reprendre de la hauteur.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

Recommandé par Joris Zanna Comment trader les Figures Chartistes - Partie 2/2 S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE