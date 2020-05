Indices : une reprise économique lente – EUR/GBP : l’euro tente de reprendre de la hauteur

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes s’inquiètent de l’impact des déconfinements

Wall Street termine dans le rouge après les propos de Powell

Graphique du jour – EUR/GBP : fin de consolidation

Les Bourses européennes ont fini nettement dans le rouge mercredi, après un discours sans annonces majeures du patron de la banque centrale américaine, le marché s'inquiétant par ailleurs toujours de l'impact des déconfinements en cours.

Face à une catastrophe sanitaire mondiale qui a déjà fait plus de 290.000 morts sur la planète, avec des bilans de contaminations qui repartent à la hausse dans plusieurs pays et qui semblent nettement sous-estimés dans d'autres, tous les Etats tentent de trouver le difficile équilibre entre mesures destinées à enrayer la propagation de la maladie et décisions propres à relancer des économies affectées par une crise sans précédent.

L'Union européenne a ainsi appelé mercredi ses membres à rouvrir leurs frontières intérieures pour faciliter le tourisme. L'Allemagne vise pour sa part une levée à la mi-juin des restrictions de circulation mises en place à ses frontières.

Sur le front macroéconomique, la production industrielle s'est écroulée en mars (-11,3%) dans la zone euro avec la mise en place des mesures de confinement.

Le Royaume-Uni a commencé pour sa part à ressentir le choc économique du coronavirus au premier trimestre avec une chute de 2% du PIB, soit un avant-goût de la récession historique qui attend le pays.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 2,85% à 4 344,95 points. Le Footsie a pris 1,51% et le DAXallemand a reculé de 2,56%.

Wall Street termine dans le rouge après les propos de Powell

Wall Street a nettement reculé mercredi après une intervention du patron de la Réserve fédérale (Fed), qui a prévenu que les dégâts causés par le nouveau coronavirus pourraient avoir un impact durable sur l'économie américaine.

Jerome Powell, le patron de la Banque centrale américaine, a prévenu mercredi dans un discours que les dommages de la pandémie sur la première économie mondiale pourraient être "durables", ce qui justifie selon lui des plans d'aides d'urgence "coûteux" mais incontournables pour éviter une profonde récession.

Par ailleurs, les acteurs du marché sont restés attentifs mercredi au regain de tensions entre les Etats-Unis et la Chine, qui pourrait aggraver le ralentissement de l'économie mondiale.

L'administration américaine a affirmé à de multiples reprises disposer de preuves selon lesquelles le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire de la ville de Wuhan, berceau de la pandémie. Pékin a vigoureusement démenti ces accusations, les qualifiant de mensongères et insensées.

L'escalade verbale entre Pékin et Washington a pesé sur le secteur des semi-conducteurs, généralement considéré comme le baromètre des relations entre les deux pays. De nombreuses entreprises américaines produisent et distribuent leurs puces en Chine.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 2,17% à 23 247,97 points. Le Nasdaq a reculé de 1,55% et le S&P-500a cédé 1,75%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

La livre sterling gagne près de 0,2% contre le dollar et l’euro, soutenue par la contraction moins importante que prévu de l'économie britannique en premier trimestre, à -2% contre -2,5% attendu par le consensus Reuters.

Pétrole

Les craintes d'une seconde vague et la hausse plus importante que prévu des stocks de brut américain selon les données de l'American Petroleum Institute pénalisent les cours pétroliers : le Brent perd plus de 2,64% sous 30 dollars le baril et le brut léger WTI lâche 1,90% à 25,29 dollars le baril.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/GBP : fin de consolidation

Après avoir consolidé dans un range depuis le mois d’avril, l’euro reprend des couleurs et semble se diriger vers les prochaines résistances. Graphiquement, cette phase de latéralisation des prix pourrait se matérialiser par un double bottom. Cette figure chartiste de retournement devrait donner un nouveau à l’euro. Ainsi les objectifs théoriques se situent vers 0,8950 et 0,9000.

Pour le moment, le marché effectue un pull back sur la borne haute à 0,8850, il faudra donc surveiller la clôture de la bougie pour éviter le piège haussier en cas de « Bull trap » et le risque d’un retour vers 0,8700.

