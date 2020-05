Indices : Prudence face au déconfinement – Nasdaq 100 : l’indice technologique délivre un signal baissier

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes tiraillées entre espoir et inquiétude

Wall Street dans le rouge avec le risque de déconfinement prématuré

Graphique du jour – Nasdaq 100 : un pattern de retournement

Les bourses européennes tiraillées entre espoir et inquiétude

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé et sur de faibles écarts mardi, le début de séance hésitant de Wall Street incitant à la prudence après une matinée dominée par les espoirs de reprise de l'activité économique et un nouveau geste de bonne volonté de Pékin dans le dossier des tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Les investisseurs, des deux côtés de l'Atlantique, semblent peiner à arbitrer entre la perspective de voir la levée partielle et progressive des mesures de confinement favoriser la reprise de l'activité économique et celle d'une nouvelle flambée des cas de contamination par le coronavirus, qui impliquerait un nouveau coup d'arrêt à l'économie.

Un scénario d'autant plus difficile à écarter que la Chine a annoncé de nouvelles contaminations à Wuhan, que le très écouté Dr Fauci a mis en garde contre un déconfinement prématuré aux Etats-Unis et que le Fonds monétaire international dit s'attendre à devoir réduire encore ses prévisions économiques.

Les incertitudes liées à la pandémie l'emportent ainsi sur la publication par Pékin d'une liste de 79 produits américains exemptés de droits de douane punitifs, pourtant de bon augure pour la poursuite des discussions commerciales entre les deux pays.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 0,40% à 4 490,22 points. Le Footsie a pris 0,93% et le DAXallemand a reculé de 0,05%.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

Wall Street dans le rouge avec le risque de déconfinement prématuré

Wall Street a fini dans le rouge mardi, minée par l'inquiétude d'une nouvelle flambée du nouveau coronavirus à mesure que les restrictions mises en place aux Etats-Unis pour freiner la propagation de l'épidémie seront levées.

La crainte d'un rebond de l'épidémie et donc d'un nouveau coup d'arrêt à l'économie, nourrie par les mises en garde du Dr Anthony Fauci devant le Sénat américain, a fini par prendre le pas sur la perspective de voir la levée partielle et progressive des mesures de confinement favoriser la reprise de l'activité.

Interrogé pendant trois heures et demie par la commission sénatoriale de la Santé, Anthony Fauci, l'un des principaux experts médicaux de la Maison blanche, a averti qu'une réouverture prématurée de l'économie américaine pourrait faire naître de nouveaux foyers épidémiques et finalement conduire à de nouvelles mesures de confinement.

Pour finir, les prix à la consommation ont baissé de 0,8% en avril, leur plus forte baisse mensuelle depuis décembre 2008, ramenant leur progression en rythme annuel à 0,3% seulement contre 1,5% en mars.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,45% à 24 221,99 points. Le Nasdaq a pris 0,78% et le S&P-500a avancé de 0,01%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le dollar a creusé ses pertes au fil des heures face aux autres grandes devises et au moment de la clôture en Europe, l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de référence abandonnait 0,45%.

La livre sterling poursuit parallèlement sa baisse face au dollar et à l'euro, au plus bas depuis trois semaines, en raison des doutes persistants suscités par la stratégie de levée du confinement du gouvernement de Boris Johnson, de l'augmentation continue du bilan de l'épidémie au Royaume-Uni et des interrogations sur le Brexit.

Pétrole

Le marché pétrolier a trouvé un soutien dans l'annonce inattendue lundi par l'Arabie saoudite d'une réduction d'un million de barils par jour (bpj) de sa production de brut en juin, qui ramènera ses pompages à 7,5 millions de bpj et à laquelle les Emirats arabes unis et le Koweït ont emboîté le pas.

Le Brent gagne 1,05% à 29,94 dollars le baril et le brut WTI 5,05% à 25,36 dollars.

Selon les informations de Reuters, l'Opep et ses alliés souhaitent prolonger au-delà de juin les réductions de production déjà décidées afin de soutenir les prix.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Nasdaq 100 : un pattern de retournement

Depuis son creux de mi-mars, le Nasdaq 100 semblait inarrêtable poursuivant une ascension fulgurante avec un rebond d’environ 35%. L’indice a tenté de venir combler complètement le gap de rupture vers 9 406 points mais nous pouvons voir que les prix ont été maintenus en échec.

Graphiquement, force est de constaté que les cours ont formé un chandelier de retournement, un avalement baissier. Ainsi, ce pattern pourrait mettre fin à la tendance haussière actuelle et déclencher une vague de correction en direction des 8 675 et 8 445 points. De ce fait, la prudence est de mise.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

Recommandé par Joris Zanna Comment trader les Figures Chartistes - Partie 2/2 S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE