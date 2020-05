Indices : nouvelle vague de contamination – Gold : l’once d’or se prépare à un nouveau rallye

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Les bourses européennes reculent avec la crainte d’une nouvelle contamination

Wall Street hésite en ce début de semaine

Graphique du jour – Gold : le métal jaune est enfermé dans un triangle

Les Bourses européennes ont terminé en baisse lundi, les espoirs d'une reprise économique avec la levée progressive du confinement dans plusieurs pays ayant fait place à un sursaut d'inquiétude avec la recrudescence du nombre de contaminations.

Les volumes d'échanges sont restés très faibles au terme d'une séance calme sans rendez-vous économique à l'agenda : sur le CAC 40, les volumes ont représenté 66% de leur moyenne quotidienne des trois derniers mois.

La hausse des marchés actions enregistrée la semaine dernière ne s'est pas poursuivie ce lundi malgré l'allégement progressif des mesures de confinement dans certains pays, dont la France.

Les investisseurs s'inquiètent de la hausse du nombre de contaminations en Allemagne, en Chine, en Corée du Sud ou encore en Russie.

Ainsi, l’indice CAC 40 a perdu 1,31% à 4 490,22 points. Le Footsie a cédé 0,38% et le DAXallemand a reculé de 0,73%.

Wall Street hésite en ce début de semaine

Wall Street a terminé en ordre dispersé lundi, à l'entame d'une semaine devant montrer des indicateurs confirmant l'impact de la pandémie sur l'économie américaine mais aussi des signaux de reprise progressive de l'activité des entreprises.

Les trois indices de Wall Street avaient solidement progressé la semaine dernière et ils ont repris plus de 30% depuis fin mars, malgré l'accumulation d'indicateurs et de résultats d'entreprises montrant que l'économie a été durement touchée par les mesures imposées pour enrayer la propagation de la maladie Covid-19.

Les investisseurs continuent de surveiller sans y prêter trop d'attention la situation actuelle de l'économie pour se concentrer sur la réouverture de l'activité. Ils scruteront la salve de données à paraître dans la semaine, sur l'inflation, les ventes au détail ou la confiance des consommateurs.

Les opérateurs observent surtout la façon dont le processus de déconfinement se déroule dans le monde, avec la réouverture du parc Disneyland de Shanghai ou celles de plusieurs magasins Apple prévues cette semaine aux Etats-Unis.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,45% à 24 221,99 points. Le Nasdaq a pris 0,78% et le S&P-500a avancé de 0,01%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Les craintes d'une reprise économique plus lente que prévu portent le dollar, monnaie refuge, en hausse de 0,51% face à un panier de devises de référence.

De son côté, le yen (-0,98%) se replie à un creux de plus de deux semaines et l'euro cède 0,29%, sous 1,082 dollar.

Pétrole

Les cours du pétrole sont baisse alors que les inquiétudes suscitées par un marché excédentaire et par de nouveaux cas d'infections dans certains pays prennent le dessus. Ils limitent toutefois leurs pertes avec la décision saoudienne d'une réduction supplémentaire de la production d'un million de barils par jour.

Le baril de Brent recule de 3,36% sous 30 dollars et celui du brut léger américain de 1,13% à 24,46 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – Gold : le métal jaune est enfermé dans un triangle

Depuis le début de l’année, la performance de l’or atteint 12.30%,un chiffre qui place l’or parmi les meilleurs investissements de l’année en cette période d’aversion au risque et de chute du marché actions. Le métal jaune reste un excellent instrument de couverture dans son portefeuille étant donné qu’il n’est disponible qu’en quantité limité.

Pour le moment, le gold temporise après avoir inscrit un plus haut annuel vers 1 750$. Graphiquement, force est de constater que les prix consolident à l’intérieur d’un triangle symétrique, ainsi nous devrions assister à un nouveau rallye dans les jours à venir. La rupture de la borne haut du triangle ouvrirait la voie à de nouveaux plus hauts annuels en direction des 1800$. La dynamique de fond est haussière, il est donc légitime d’avoir une poursuite de cette tendance. De ce fait, l’or a encore de beaux jours devant lui et les fondamentaux plaident pour ce scénario.

Néanmoins, en cas de nouvelles secousses sur les marchés et de prises de bénéfices, alors les cours pourraient se replier vers les supports à 1 655$ et 1 625$.

Twitter @Joris Zanna

