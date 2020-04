Indices : Résultats de sociétés – EUR/CAD : L’euro teste un support

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es bourses européennes reprennent des couleurs

Wall Street termine sur une légère baisse

Graphique du jour – EUR CAD : Un trading range

Les bourses européennes reprennent des couleurs

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi après avoir atteint des pics de plus de six semaines, profitant de la perspective d'un début de levée des mesures de confinement dans plusieurs pays et d'une série de résultats d'entreprises bien accueillis dans le contexte déprimé de la pandémie de coronavirus.

Si les marchés actions restent soumis à la volatilité des cours du pétrole, la perspective de plus en plus nette d'une levée, même progressive et partielle, des mesures de confinement dans certains pays rassure les investisseurs, qui trouvent un motif de soulagement supplémentaire dans des résultats de sociétés moins dégradés qu'attendu.

Cette semaine est en effet l'une des plus chargées du trimestre pour les publications de résultats et les jours à venir seront en plus animés par les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne (BCE) ainsi que par les premiers chiffres du produit intérieur brut (PIB) aux Etats-Unis et dans la zone euro.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 1,43% à 4 469,79 points. Le Footsie a pris 1,91% et le DAXallemand a avancé de 1,27%.

Recommandé par Joris Zanna Stratégies Bourse - Forex S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

Wall Street termine sur une légère baisse

Wall Street a fini en baisse mardi, le plongeon de la confiance du consommateur et le risque de voir s'envoler le nombre de décès liés au coronavirus ayant entamé les espoirs nés des annonces d'assouplissement des mesures de confinement dans certains pays.

Au rang des indicateurs, la confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est nettement dégradée en avril, pour le deuxième mois consécutif, face à la crise liée à la pandémie de Covid-19, selon l'indice du Conference Board publié mardi.

Après la clôture de la Bourse, Alphabet, la maison-mère de Google, a fait part de profits stables, capitalisant notamment sur les recettes publicitaires de sa plateforme vidéo YouTube, dont les compteurs ont explosé à la faveur du "Grand confinement". Le titre d'Alphabet montait de 2,95% dans les échanges électroniques d'après la séance.

Près d'un tiers des entreprises du S&P 500 ont fait part de leur bilan de santé trimestriel. Selon le cabinet d'analyste financière Factset, leurs bénéfices devraient chuter en moyenne de près de 16%. Plusieurs grands noms de Wall Street doivent se livrer à cet exercice dans la semaine, dont Boeing et Facebook ce mercredi, Amazon et Apple jeudi et ExxonMobil vendredi.

Par conséquent, le Dow Jones, a perdu 0,13% à 24 101,55 points. Le Nasdaq a cédé 1,33% et le S&P-500a reculé de 0,45%.

Intéressé par les indices ? Découvrez nos prévisionspour les 2 prochains mois en cliquant ici

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le dollar poursuit la baisse entamée lundi face à un panier de devises de référence, un mouvement lié au regain d'appétit pour le risque des investisseurs et aux ajustements de portefeuille à l'approche de la fin du mois.

Par ailleurs, la couronne suédoise a profité, face au dollar comme à l'euro, de la décision de la Riksbank, la banque centrale de Suède, de laisser son taux directeur inchangé à zéro alors que certains analystes redoutaient une baisse ou un discours ouvrant la voie à un prochain assouplissement monétaire.

Pétrole :

La volatilité reste forte sur le marché à terme du pétrole, tiraillé entre des facteurs techniques, les craintes liées à la quasi-saturation des capacités de stockage aux Etats-Unis et les espoirs de reprise de la demande avec la levée progressive des mesures de confinement dans plusieurs pays consommateurs.

Le Brent a fini en hausse de 2,35% à 20,46 dollars le baril après avoir toutefois pris jusqu'à plus de 5% et le brut léger américain WTI a cédé 3,4% à 12,34 dollars.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/CAD : un trading range

Sur ce graphique en données 4 heures, nous pouvons voir que le marché est enfermé dans un range compris entre 1,5125 et 1,5410. Une stratégie de trading range permet de se positionner sur la borne basse en cas de chandelier ou de signal de retournement pour viser la borne opposée. Toutefois, la rupture d’une des deux bornes devrait donner le tempo pour la suite, ainsi il est possible de se positionner après un franchissement sur clôture de bougie pour accompagner le flux.

La cassure de la borne haute à 1,5410 permettrait une accélération des prix en direction des 1.5600. Inversement, la paire pourrait corriger vers les 1,4900 si la borne basse devait céder sous le poids des vendeurs.

En savoir plus sur l’actualité des marchés financiers en consultant mon précédent Briefing des marchés.

Twitter @Joris Zanna

Recommandé par Joris Zanna Comment trader les Figures Chartistes - Partie 2/2 S'inscrire au webinaire Rejoindre Le webinaire est terminé

RESSOURCES POUR vous aider À exploiter les marchÉs

Si vous êtes un trader débutant ou expérimenté, DailyFX met à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE