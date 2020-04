Indices : Un redémarrage de l’activité – USD/CAD : Le dollar en proie à une correction

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

L es bourses européennes anticipent un retour à la normal

Wall Street croit au redémarrage rapide de l’activité aux USA

Graphique du jour – USD/CAD : Une épaule-tête-épaule

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi, rassurées par la perspective d'un redémarrage progressif de l'activité économique dans une partie de l'Europe et des Etats-Unis, ainsi que par les nouvelles mesures de soutien prises par la Banque du Japon, des facteurs encourageants qui l'ont largement emporté sur la rechute des cours du pétrole.

Alors que la France attend mardi la présentation du plan de levée progressive et partielle du confinement élaboré par le gouvernement, l'Australie, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et plusieurs Etats américains ont annoncé ou mis en œuvre ces dernières heures des mesures visant à permettre la reprise de l'activité économique, ce qui tend à rassurer les investisseurs.

Parallèlement, la Banque du Japon, avec un jour d'avance sur le calendrier prévu, a renforcé son soutien monétaire en déplafonnant ses achats d'emprunts d’Etat et en triplant le montant de ses achats d'obligations d'entreprises et de billets de trésorerie.

La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne se réunissent également cette semaine mais les observateurs sont divisés sur l'éventualité de nouvelles mesures après les multiples dispositifs d'urgence lancés depuis la mi-mars.

Ainsi, l’indice CAC 40 a gagné 2,55% à 4 393,32 points. Le Footsie a pris 1,34% et le DAXallemand a avancé de 3,13%.

Wall Street croit au redémarrage rapide de l’activité aux USA

Wall Street a fini en hausse lundi malgré le nouvel effondrement des cours du pétrole, l'allègement en cours des mesures de confinement dans plusieurs Etats américains fournissant aux investisseurs des motifs d'espoir pour le redémarrage de l'économie aux Etats-Unis.

Le gouverneur de l'Etat de New York, épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, a en effet annoncé la possible réouverture de certaines activités manufacturières et des chantiers après le 15 mai dans les zones les moins touchées de l'Etat.

Selon le cabinet FactSet, les entreprises du S&P 500 devraient voir leurs bénéfices reculer de 15,2% en moyenne au premier trimestre et leurs chiffres d'affaires stagner. Le coup devrait être encore plus dur au deuxième trimestre, les analystes prévoyant actuellement un plongeon de 31,9% des bénéfices et une baisse de 8,2% du chiffre d'affaires.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 1,51% à 24 133,78 points. Le Nasdaq a pris 1,11% et le S&P-500a avancé de 1,45%.

Autres points sur l’actualité des marchés financiers

FOREX :

Le regain d'appétit pour le risque qui profite aux actions nuit au dollar, privé momentanément de son attrait de valeur refuge : l'indice qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence cède 0,34%.

L'euro en profite pour reprendre un peu du terrain perdu la semaine dernière et remonte autour de 1,0830 même si l'approche des décisions de la BCE limite ses fluctuations.

Pétrole :

Principale ombre au tableau encourageant de l'évolution des marchés, le pétrole retombe lourdement, rattrapé par les craintes de saturation des capacités de stockage aux Etats-Unis et de baisse prolongée de la demande, deux facteurs qui avaient précipité la semaine dernière la chute en territoire négatif du brut léger WTI.

Le contrat juin sur le WTI perd 27,74% à 12,24 dollars et le Brent 10,21% à 19,25.

Calendrier économique du jour :

Retrouvez l’intégralité du calendrier économique pour connaître l’ensemble des évènements économiques à venir.

GRAPHIQUE DU JOUR – USD/CAD : une épaule-tête-épaule

Sur ce graphique en données 4 heures, le dollar consolidait à l’intérieur d’un canal haussier. La cassure par le bas devrait engendrer une correction des cours, toutefois lors de sa phase de consolidation, le marché a formé une figure de retournement, une épaule-tête-épaule.

Il est donc nécessaire d’attendre la rupture de la ligne de cou vers 1,4000 pour se positionner. De ce fait, un franchissement de ce seuil ouvrirait la voie à une accélération vers la prochaine zone de prix à 1,3770.

