Indices : Echec d’un vaccin – EUR/USD : L’euro recule face au dollar

Les bourses européennes plafonnent malgré une séance hausse

Les Bourses européennes ont terminé en hausse grâce aux espoirs d'un soutien européen coordonné, malgré des indicateurs macroéconomiques particulièrement affectés par la pandémie de Covid-19.

Les investisseurs étaient suspendus au sommet des dirigeants européens afin de trouver des solutions pour sortir l'Union européenne de la récession engendrée par le coronavirus.

La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a mis en garde dès l'ouverture du sommet les dirigeants de l'UE contre le risque "d'agir trop peu, trop tard" face aux conséquences économiques de la pandémie.

En matière de valeurs, le secteur bancaire a bénéficié des annonces de la Banque centrale européenne mercredi soir, qui s'est dite prête à accepter les obligations dégradées en catégorie "spéculative" comme garanties pour des crédits accordés aux banques.

Ainsi, l’indice CAC 40 a progressé de 0,89% à 4 451,00 points. Le Footsie a pris 0,80% et le DAXallemand a avancé de 0,95%.

Wall Street faiblit après l’annonce de l’échec de l’essai clinique

Wall Street a terminé proche de l'équilibre jeudi à l'issue d'une séance volatile, les investisseurs digérant des données économiques américaines, une nouvelle poussée du pétrole et des informations sur l'échec de l'essai clinique d'un antiviral pour lutter contre le coronavirus.

Selon le Financial Times, un essai chinois a montré que le Remdesivir mis au point par le laboratoire Gilead Science n'avait pas amélioré l'état des patients ni réduit la présence de l'agent pathogène dans la circulation sanguine.

Les chiffres du chômage ont par ailleurs relégué au second plan les préoccupations des marchés au sujet des les indices d'activité PMI "flash", pourtant tombés à leur plus bas niveau historique au Japon, en Europe et aux Etats-Unis.

La saison des résultats s'est par ailleurs poursuivi, près de 22% des entreprises du S&P 500 ayant déjà fait part de leur bulletin de santé trimestriel.

Selon le cabinet d'analyse financière Factset, les bénéfices des compagnies devraient en moyenne baisser d'environ 15%, une dégringolade liée à la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus.

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 0,17% à 23 515,26 points. Le Nasdaq a perdu 0,63% et le S&P-500a reculé de 0,05%.

GRAPHIQUE DU JOUR – EUR/USD : un support de long terme

Sur ce graphique en données hebdomadaires, l’euro cède du terrain et ne parvient pas à reprendre des couleurs face au dollar. Bien au contraire, la paire évolue dans une dynamique de fond baissière, ainsi les vendeurs risquent d’enfoncer le clou dans les prochaines séances.

Pour le moment, le marché travaille un support de long terme avec un oblique baissière qui coiffe les prix depuis 2018 et une oblique haussière de très long terme qui débute en en 1985 et passe par tous les plus bas de 2000, 2001 et 2017. Graphiquement, force est de constater que ces deux droites se chevauchent vers la zone des 1,0750$. Par conséquent, ce seuil est le dernier rempart pour éviter la dégringolade de l’euro en direction de nouveaux plus bas vers 1,0620 et 1,0520$.

Les acheteurs vont devoir se manifester pour tenter de sauver ce support et de reprendre un peu de hauteur vers les 1,0940 puis 1,1075$. Pour résumer, l’euro se trouve à la croisée des chemins, la rupture du support devrait entraîner une nouvelle accélération du marché à la baisse étant donné que la zone euro reste fragilisée par la pandémie de coronavirus.

