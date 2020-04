Indices : Rebond avec le pétrole – EUR/AUD : L’euro se stabilise face au dollar australien

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CE BRIEFING DES MARCHÉS :

Wall Street termine en hausse grâce au pétrole et au Congrès

Graphique du jour – EUR/AUD : un range de consolidation

Les bourses européennes rebondissent avec le pétrole

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mercredi, profitant du rebond des cours du pétrole et de résultats de sociétés majoritairement bien accueillis en Europe et aux Etats-Unis, qui relèguent provisoirement au second plan les craintes économiques liées à la pandémie de coronavirus.

Parallèlement au début de retour au calme observé sur le marché, la perspective de voir le Congrès américain adopter dès jeudi un nouveau plan de soutien de quelque 500 milliards de dollars (460 milliards d'euros) déjà voté par le Sénat a contribué à rassurer Wall Street, permettant aux places européennes de conforter leurs gains en fin de séance.

La séance de jeudi sera animée par une nouvelle série de publications de résultats en Europe et aux Etats-Unis, par les premiers résultats des enquêtes PMI d'avril et par les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, en attendant les conclusions du Conseil européen au cours duquel les chefs d'Etat et de gouvernement doivent débattre des moyens de soutenir la reprise à venir.

Ainsi, l’indice CAC 40 a progressé de 1,25% à 4 411,80 points. Le Footsie a pris 2,30% et le DAXallemand a avancé 1,61%.

Wall Street termine en hausse grâce au pétrole et au Congrès

Wall Street a fini a rebondi mercredi après deux séances de forte baisse à la faveur d'un redressement des cours du pétrole et de l'adoption probable par le Congrès des Etats-Unis de nouvelles mesures de soutien aux PME américaines face à la crise du coronavirus.

Les 11 indices sectoriels du S&P ont terminé dans le vert au lendemain de l'adoption à l'unanimité par le Sénat américain d'un nouveau plan de soutien à l'économie de quelque 500 milliards de dollars. La Chambre des représentants devrait à son tour approuver ce plan jeudi.

Après l'agitation du début de semaine provoquée par la chute en territoire négatif du cours à terme du pétrole brut léger américain, le marché pétrolier s'est en outre ressaisi mercredi, avec notamment un gain de plus de 19% pour le brut léger américain, à 13,78 dollars le baril

Par conséquent, le Dow Jones, a gagné 1,99% à 23 475,82 points. Le Nasdaq a avancé de 2,81% et le S&P-500a pris de 2,29%.

FOREX :

Le rebond du pétrole et des actions freine le dollar, qui oscille entre hausse et baisse face à un panier de devises de référence après un gain de près de 0,5% en deux séances.

L'euro, lui, continue de reculer face au billet vert, autour de 1,0830, avant le Conseil européen de ce jeudi.

Pétrole :

Après un début de journée difficile, le marché pétrolier a en effet retrouvé le chemin de la hausse, profitant des espoirs de voir les grands pays producteurs réduire davantage leur production face à l'effondrement de la demande.

Le Brent gagne 6,78% à 20,64 dollars le baril alors qu'il était tombé en début de séance à 15,98 dollars, au plus bas depuis 1999. Le WTI bondit de 25,32% à 14,50 dollars contre 10,26 au plus bas du jour.

Le marché a à peine réagi aux derniers chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), qui montrent que les stocks américains de brut ont augmenté la semaine dernière pour atteindre leur plus haut niveau depuis mai 2017 tandis que les réserves d'essence inscrivaient un record.

GRAPHIQUE DU JOUR –EUR/AUD : un range de consolidation

Sur ce graphique en données 4 heures, la dynamique de fond est baissière, toutefois l’euro se stabilise dans un range depuis plusieurs jours. En effet, les prix consolident dans un rectangle compris entre 1,7320 et 1,7020. Force est de constater que le marché travaille la borne basse.

L’apparition d’un chandelier de retournement permettrait de se positionner pour viser la borne opposée. En revanche, en cas de rupture par le bas, la paire devrait donc donner le tempo et ainsi reprendre sa tendance baissière en direction des 1,6600.

