Indices : Espoirs d’une reprise économique – Dow Jones : L’indice poursuit son ascension

Mise à jour du Sentiment clients IG : La grandes majorité des traders sont à l'achat Ripple.

Matières Premières Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Argent : -0,02 % Or : -0,35 % Pétrole WTI : -6,91 %

Forex Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui 🇳🇿NZD : 0,52 % 🇦🇺AUD : 0,19 % 🇪🇺EUR : -0,00 % 🇯🇵JPY : -0,15 % 🇬🇧GBP : -0,25 % 🇨🇦CAD : -0,57 %

Indices Mise à jour : Ce sont les meilleurs et les pires résultats d'aujourd'hui Dax 30 : 0,36 % CAC 40 : 0,21 % S&P 500 : -0,99 % Dow Jones : -1,08 %

#MarketLive --> 11h00 "Marchés : entre pression du pétrole et des taux" Analyses : -EUR/GBP/JPY -CAC/DAX/SPX/DJIA/NDX -WTI/Gold

Le #Nasdaq100 évolue légèrement sous son biseau haussier des derniers jours Si revient chercher le plus bas de vendredi, risque de cassure vers 8500

À venir : 🇬🇧 GBP BOE's Haldane and Broadbent hold briefing. prévu à 08:30 GMT (15 min)

Le spread Italie/Allemagne (taux 10 ans) s'élargit à nouveau ce matin à 235 bps (contre 220 bps vendredi)

MOODY'S SAYS U.S., EUROPEAN & AUSTRALIAN CONSTRUCTION COMPANIES' REVENUES WILL DECLINE, CHINESE CONSTRUCTION CO EXPECTED TO RECOVER LOST REVENUES FROM EARLIER THIS YEAR